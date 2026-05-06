Цифровая подача экономит время и нервы абитуриентов, делая процесс поступления прозрачным

06 мая 2026, 14:05, ИА Амител

Абитуриент / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году абитуриенты смогут подавать документы в вузы через портал "Госуслуги", хотя традиционные методы, такие как личное посещение приемных комиссий или отправка документов по почте, останутся доступными, сообщил РИА Новости член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

«Российские университеты активно внедряют цифровые технологии. Через портал "Госуслуги" можно отправить документы в более чем 1700 вузов, если у пользователя есть подтвержденная учетная запись», - отметил он.

Гибатдинов добавил, что классические способы подачи документов, такие как личное посещение учебных заведений или отправка через "Почту России", продолжат использоваться.

Абитуриенты смогут следить за этапами поступления в реальном времени: от подачи заявления до публикации списков зачисленных и приказов. В личном кабинете на портале "Госуслуги" они смогут подать согласие на зачисление и, если нужно, отозвать его.

Для онлайн-подачи заявления необходимо создать цифровой профиль на портале "Госуслуги" и загрузить необходимые документы: об образовании, достижениях и льготах.