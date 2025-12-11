В Барнауле 129 беременных студенток получили выплату в 100 тысяч рублей
В управлении соцзащиты уточняют, что нужно успеть оформить такую выплату до родов
11 декабря 2025, 14:13, ИА Амител
В столице Алтайского края 129 беременных студенток, по данным на 1 декабря, получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей, сообщает местное управление социальной защиты.
«В управление поступило 173 заявления от будущих мам – студенток, молодых женщин, которые обучаются очно. Единовременную выплату получили 129 женщин», – информирует ведомство.
Для получения меры поддержки нужно иметь гражданство РФ, проживать на территории Алтайского края, состоять на учете по беременности в медорганизации края 12 недель, учиться очно в российском образовательном учреждении. Также оформить выплату нужно до родов. Обращаться следует в МФЦ по месту жительства или пребывания.
В ноябре правительство края сообщало, что всего беременным студенткам в регионе выплатили более 41 млн рублей. Напомним, новые меры поддержки, включая эту, действуют в крае с 1 января 2025 года. Также, например, жители сельской местности теперь могут рассчитывать на выплату при рождении третьего и последующего ребенка.
14:24:13 11-12-2025
страшно за них рады, те, чье место они заняли по итогам конкурса
14:37:14 11-12-2025
"не стОит ждать до пятого, женитесь на втором"! хорошая песня 1960х годов
14:37:26 11-12-2025
173 бездельницы. Ни учиться, ни трудиться. Мозгов хватает только на то как плодиться.
15:18:21 11-12-2025
А школьниц сколько? Или их кинули?!
15:20:02 11-12-2025
"нужно успеть оформить такую выплату до родов" - а потом сделать аборт и повторно заберементь?
09:22:51 12-12-2025
А сколько из них в браке состоит? А еще желательно интервью с преподами, как те "везде успевают и на отлично сессии сдают".
10:46:01 12-12-2025
Вчера была на родительском собрании. Директор рассказывал о падении демографии, о том, что группы в садах в нашем районе полупустые,
12:50:12 12-12-2025
Что-то мало прониклись проблемами государства.