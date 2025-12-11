В Барнауле 129 беременных студенток получили выплату в 100 тысяч рублей

В управлении соцзащиты уточняют, что нужно успеть оформить такую выплату до родов

11 декабря 2025, 14:13, ИА Амител

Беременная студентка / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В столице Алтайского края 129 беременных студенток, по данным на 1 декабря, получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей, сообщает местное управление социальной защиты.

«В управление поступило 173 заявления от будущих мам – студенток, молодых женщин, которые обучаются очно. Единовременную выплату получили 129 женщин», – информирует ведомство.

Для получения меры поддержки нужно иметь гражданство РФ, проживать на территории Алтайского края, состоять на учете по беременности в медорганизации края 12 недель, учиться очно в российском образовательном учреждении. Также оформить выплату нужно до родов. Обращаться следует в МФЦ по месту жительства или пребывания.

В ноябре правительство края сообщало, что всего беременным студенткам в регионе выплатили более 41 млн рублей. Напомним, новые меры поддержки, включая эту, действуют в крае с 1 января 2025 года. Также, например, жители сельской местности теперь могут рассчитывать на выплату при рождении третьего и последующего ребенка.