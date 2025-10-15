Как в Алтайском крае работают новые меры поддержки семей и кому уже помогли?

Единовременную выплату получили молодые родители и будущие мамы

15 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Свадьба в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 января 2025 года в рамках национального проекта "Семья" и региональной программы повышения рождаемости в Алтайском крае ввели новые меры социальной поддержки для молодых семей. На эти цели из регионального бюджета уже направили с начала года 284,6 миллиона рублей, а адресная поддержка коснулась более 1400 молодых семей. О том, какую конкретную помощь оказывают краевые власти и как жители региона могут получить выплаты, 14 октября журналистам рассказала заместитель министра социальной защиты Алтайского края Алена Кашлева.

Единовременные выплаты

С этого года жители сельской местности имеют право рассчитывать на единовременную выплату при рождении третьего и последующего ребенка. Такие семьи могут получить единовременно 300 тысяч рублей. По словам Кашлевой, в настоящее время помощью воспользовались 826 семьи.

Алена Кашлева напомнила, что при определении очередности учитываются дети, рожденные матерью ребенка, давшего право на единовременную выплату. Обратиться за ней нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Деньгами члены семьи могут распорядиться по своему усмотрению.

«Мы видим, что эта мера поддержки уже работает. Жители края активно обращаются за помощью», – отметила заместитель министра.

Плата за квартиру

Еще одна форма поддержки – ежемесячная компенсация аренды жилья. Получить ее могут супруги даже с одним ребенком. С начала года при рождении одного ребенка власти компенсируют не более семи тысяч рублей за аренду квартиры ежемесячно (что считается половиной от суммы съема жилья). Семье с двумя и более детьми выплачивают максимум 13 980,96 руб. ежемесячно (75% от общей суммы съема жилья).

Аренду жилья при рождении первого ребенка власти компенсируют до того момента, когда ребенку исполнится три года. В случае рождения второго и последующих детей компенсацию выплачивают до того момента, пока младшему ребенку не исполнится три года. По словам Алены Кашлевой, претендовать на поддержку могут жители края до 35 лет.

По данным регионального Минсоцзащиты, с начала 2025 года компенсацию найма оформили 35 семей. Еще четыре молодые семьи с детьми подали заявление и получат поддержку уже в ближайшее время.

Алена Кашлева посетовала, что количество семей, воспользовавшихся помощью, могло быть больше. Дело в том, что владельцы квартир не идут на "контакт", когда узнают об участии государства в договоре аренды.

«Мы проводим разъяснительную работу, в том числе через СМИ, пытаемся объяснить людям, что мы не проводим какую-то правовую экспертизу договора о найме. Нам это неинтересно. К сожалению, не все готовы предоставлять недвижимость в аренду на трехлетний срок», – отметила заместитель министра.

По словам Кашлевой, компенсацией воспользовались молодые семьи не только из Барнаула, но и из Рубцовска, Бийска. Причем жители края платят как за бюджетное жилье, так и компенсируют часть затрат за более дорогую недвижимость.

Пресс-конференция в Министерстве соцзащиты / Фото: правительство Алтайского края

«В основном мерой поддержки пользуются молодые семьи, которые завели ребенка или переехали жить в город, но у них нет возможности в данный момент приобрести квартиру в собственность», – отметила чиновница.

В 2025 году на данную меру поддержку направили 2,4 миллиона рублей. Если понадобится, из краевого бюджета выделят дополнительные средства, для того чтобы молодые семьи могли снимать квартиру на более выгодных условиях. Проект рассчитан до конца 2027 года.

Выплаты беременным студенткам

С начала года беременным студенткам Алтайского края предоставляют единовременную выплату 100 тысяч рублей. В настоящее время помощь получили 372 девушки. Меру ввели уже в 31 регионе страны, и Алтайский край стал одним из первых, кто решил поддержать рублем молодых студенток, решивших стать мамами. Обратиться за единовременной выплатой можно со сроком беременности не менее 22 недель, из которых 12 недель нужно состоять на учете в медицинской организации Алтайского края.

«Наши сотрудники приходят в роддом, женские консультации, проводят мини-лекции с будущими мамами. Этот механизм уже показал свою эффективность. У нас с Министерством здравоохранения есть различные соглашения по обмену информацией в данном направлении», – рассказала Алена Кашлева.

Какие еще меры поддержки есть в Алтайском крае?

Всего же за девять месяцев новыми мерами поддержки воспользовались 1404 молодые семьи на общую сумму 287,4 миллиона рублей. В 2025 году на помощь выделено почти 400 миллионов рублей.

По данным краевых властей, в настоящее время в регионе проживает более 450 тысяч детей в 304 тысячах семей. За последние пять лет многодетных семей стало в полтора раза больше: свыше 37 тысяч. В них воспитывается 123 тысячи детей.

К слову, также в Алтайском крае жители, которые недавно стали родителями, могут бесплатно взять предметы первой необходимости в десяти специальных комплексных центрах. Речь идет о колясках, кроватках и прочем. Это помогает семьям экономить десятки тысяч рублей. С начала года услугой воспользовалась уже 171 молодая семья.