В Барнауле таксист высадил из машины беременную женщину на мороз
Водитель отказался включать печку в -20 градусов и выгнал пассажирок после замечания о разговоре по телефону за рулем
30 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
Жительница Барнаула Ксения столкнулась с хамским поведением таксиста, который высадил ее и беременную подругу на улице в 20-градусный мороз. Девушки заказали такси и 20 минут ждали машину на холоде, пишет "Барнаул 22".
Когда женщины сели в автомобиль, водитель не поздоровался и продолжил разговор по телефону. В салоне было холодно, и пассажирки вежливо попросили включить печку. Однако мужчина проигнорировал их просьбу.
«Спросили еще раз – ноль реакции. Повысили голос, чтобы положил уже трубку, наконец, и ответил нам. И тогда он развернулся и сказал, что отменил заказ, ему не нужно указывать», – поделилась подробностями Ксения.
По словам горожанки, таксист выгнал их на улицу в сильный мороз, несмотря на то, что одна из женщин была на девятом месяце беременности. В настоящее время пассажирки намерены подать жалобу в сервис такси.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что городские таксисты устроили негласную забастовку против низких тарифов. Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают заказы с других номеров и пишут в комментариях, чтобы их никто не брал.
16:20:06 30-11-2025
Девушки заказали такси и 20 минут ждали машину на холоде ---- что мешало девушкам ждать машину дома в тепле? И как таксист мог на это повлиять?
16:24:06 30-11-2025
меня наверное сейчас закидают дизлайками, но куда на 9 месяце беременности она собралась ехать на такси ?
В больнице надо быть и готовиться к родам.
17:33:47 30-11-2025
Шинник (16:24:06 30-11-2025) меня наверное сейчас закидают дизлайками, но куда на 9 меся... Прикинь, в больницу и ехала. Или на трамвае надо?
19:14:56 30-11-2025
Гость (17:33:47 30-11-2025) Прикинь, в больницу и ехала. Или на трамвае надо?...
Если в больницу то вызывайте скорую помощь! Благо что еще бесплатно!
08:04:39 01-12-2025
Гость (19:14:56 30-11-2025) Если в больницу то вызывайте скорую помощь! Благо чт... Скорая - это Вам не такси. Её, может, несчастный ждёт в реанимацию ехать.
08:56:46 01-12-2025
Гость (08:04:39 01-12-2025) Скорая - это Вам не такси. Её, может, несчастный ждёт в реан...
Уважаемый(а) не надо накидывать отходы жизнедеятельности на вентилятор!
Если девушка на 9 месяце и на сносях ( а вторая беременна как полчаса и с гонором) то пожалуста на Скорую помощь! Всём несчатным исцеления!
16:46:24 30-11-2025
Водила, в натуре тупой.
17:58:19 30-11-2025
Гость (16:46:24 30-11-2025) Водила, в натуре тупой.... ...со слов девушек...
21:29:26 30-11-2025
Гость (17:58:19 30-11-2025) ...со слов девушек...... Причём одна из девушек беременна.
18:10:34 30-11-2025
женщины, жалуйтесб. в конец оборзели. на тарифе эконом работают отбитые на всю голову хамы. я пару раз решила сэкономить - так это неба и земля мд тарифом комфорт+. и машины убитые и водители....какие-то гамадрилы
18:47:31 30-11-2025
Гость (18:10:34 30-11-2025) женщины, жалуйтесб. в конец оборзели. на тарифе эконом работ...
Не нравится такси? У нас в городе отличный общественный транспорт ходит! И в нашем городе живут самые лучшие люди!!!
Будьте людьми- не хамите первыми! За 200 -300 рублей кланяться никто не будет! Сели молча и поехали!!! В машине всегда плюс!
19:10:54 30-11-2025
Гость (18:10:34 30-11-2025) женщины, жалуйтесб. в конец оборзели. на тарифе эконом работ...
Сколько езжу на такси пассажиром никогда не возникало таких ситуаций. Надо быть всегда вежливым, Доброе слово и кошке приятно! Можно было попросить вежливо и не орать!
А то у многим барышень корона вросла в голову корнями! Не нравится велком на автобус с трамваем!
19:26:04 01-12-2025
Гость (19:10:54 30-11-2025) Надо быть всегда вежливым... В целом да, но в автобус их точно не надо)))
19:25:19 30-11-2025
У соседей случай был. Две женщины-инвалида (обе) вызвали такси, чтобы добраться на поминки в ритуальный зал. У одной из них умерла мать. Такси подъехало, женщины начали складывать пакеты с продуктами и напитками. Водитель увидел среди напитков две бутылки водки. Отказался везти, выставил пакеты из машины, обозвал алкашками, сказал, что вызовет полицию и уехал. ЧТО это было? Вечером я звонила по этому поводу, диспетчер не смог определить, кто же был за рулём((((
20:57:57 30-11-2025
Светлана (19:25:19 30-11-2025) У соседей случай был. Две женщины-инвалида (обе) вызвали так...
Хватит натягивать сову на глобус ( не надо сказки рассказать) диспечер чётко знает кто поехал на заказ и заказы отслеживаются! Водитель не откажется от заказа, нужен план! Только если пассажиры неадекватные и ведут нагло. Водила в праве отказать. Если едут в ритуальный на поминки, водила поймёт! А то начинают пальцы гнуть, ещё и нетрезвые!
АМИК ВЫ МОЛОДЦЫ! ПЕЧАТАЙТЕ ТАКИЕ НОВОСТИ ПОЧАЩЕ! СЕЙТЕ ДОБРОЕ В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ!!!
21:52:34 30-11-2025
Когда женщины сели в автомобиль, водитель не поздоровался...Эта фраза ключевая!!!! Не открыл дверь и не поклонился и тд...
07:21:25 01-12-2025
гость (21:52:34 30-11-2025) Когда женщины сели в автомобиль, водитель не поздоровался...... И не сплясал гопака
08:07:39 01-12-2025
Гость (07:21:25 01-12-2025) И не сплясал гопака...
Не снял ермолку и не поклонился! И не подал на подносе 100 грамм с блинами с икрой красной!
08:44:55 01-12-2025
Гость (08:07:39 01-12-2025) Не снял ермолку и не поклонился! И не подал на подносе 1... Я так понимаю вы так всегда делаете ?
09:17:43 01-12-2025
Гость (08:44:55 01-12-2025) Я так понимаю вы так всегда делаете ?... Я всегда требую что бы водитель так делал. Ни один не отказался.
09:14:13 01-12-2025
Все таксисты города отметились гляжу, всё хамло барнаульское. Понимаете же, что водила не прав, но корпоративное единство заставляет против совести гадости писать про пассажирок. Конечно надо жалобу писать на действия таксиста, в суд обращаться. Давайте, минусуйте.
12:14:12 01-12-2025
Всё хамло барнаульское по жизненно лишать работать в такси.
14:00:38 01-12-2025
Женщины разговаривали с таксистом, а думали про своих мужей. Правильно сделал.
14:05:24 01-12-2025
Пассажиры такси изучайте свои права!!!
Пассажира в "Эконом" классе, такси доставляет из пункта А в пункт Б в целостности и сохранности. Остальное на усмотрение водителя такси и за отдельную плату!
Пассажиру в "Премиум" классе открывают дверь при посадке в такси и так же при высадки из такси. Во время движения выполняют просьбу по температурному режиму и громкости звука музыки в авто!
Пассажиры платят за проезд в "экономе", а хотят чтобы их обслужили как в Премиум такси!!!
Ещё, для всех пассажиров - ведите себя так, что бы не отвлекать Водителя от управления авто и наблюдением за дорогой!