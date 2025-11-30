В Барнауле таксист высадил из машины беременную женщину на мороз

Водитель отказался включать печку в -20 градусов и выгнал пассажирок после замечания о разговоре по телефону за рулем

30 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жительница Барнаула Ксения столкнулась с хамским поведением таксиста, который высадил ее и беременную подругу на улице в 20-градусный мороз. Девушки заказали такси и 20 минут ждали машину на холоде, пишет "Барнаул 22".

Когда женщины сели в автомобиль, водитель не поздоровался и продолжил разговор по телефону. В салоне было холодно, и пассажирки вежливо попросили включить печку. Однако мужчина проигнорировал их просьбу.

«Спросили еще раз – ноль реакции. Повысили голос, чтобы положил уже трубку, наконец, и ответил нам. И тогда он развернулся и сказал, что отменил заказ, ему не нужно указывать», – поделилась подробностями Ксения.

По словам горожанки, таксист выгнал их на улицу в сильный мороз, несмотря на то, что одна из женщин была на девятом месяце беременности. В настоящее время пассажирки намерены подать жалобу в сервис такси.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что городские таксисты устроили негласную забастовку против низких тарифов. Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают заказы с других номеров и пишут в комментариях, чтобы их никто не брал.