В Барнауле 5 июля открывается художественная выставка "Сибирь XIII"

Она продлится до конца месяца

05 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Подготовка к открытию выставки "Сибирь — XIII" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 5 июля в "Титов Арене" открывается художественная выставка "Сибирь XIII".

На ней представят порядка 1500 работ от 700 художников из 11 регионов Сибири. Также в программу включены мастер-классы, лекции и экскурсии.

Как отмечают организаторы, такого Барнаул еще не видел. Последняя крупная экспозиция в столице края была представлена в 1980 году на выставке "Сибирь социалистическая".

Продлится "Сибирь XIII" до 29 июля. Вход бесплатный.