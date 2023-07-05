В Барнауле 5 июля открывается художественная выставка "Сибирь XIII"
Она продлится до конца месяца
05 июля 2023, 09:45, ИА Амител
Подготовка к открытию выставки "Сибирь — XIII" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 5 июля в "Титов Арене" открывается художественная выставка "Сибирь XIII".
На ней представят порядка 1500 работ от 700 художников из 11 регионов Сибири. Также в программу включены мастер-классы, лекции и экскурсии.
Как отмечают организаторы, такого Барнаул еще не видел. Последняя крупная экспозиция в столице края была представлена в 1980 году на выставке "Сибирь социалистическая".
Продлится "Сибирь XIII" до 29 июля. Вход бесплатный.
09:54:59 05-07-2023
А где открывается? Адрес?
10:16:18 05-07-2023
Юля (09:54:59 05-07-2023) А где открывается? Адрес?... 5 июля в 14.00 в многофункциональном спортивном комплексе «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93) ----При цитировании ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна. Источник: https://barnaul.org/news/5-iyulya-v-barnaule-proydet-otkrytie-mezhregionalnoy-khudozhestvennoy-vystavki-sibir-xiii.html
16:46:22 05-07-2023
А режим работы какой? до скольки можно прийти?