4000 квадратных метров искусства. В Барнауле откроют крупнейшую с 1980 года выставку

Почти весь июль жители и гости Барнаула смогут увидеть современные произведения искусства от художников со всей Сибири

27 июня 2023, 08:01, ИА Амител





























































Подготовка к открытию выставки "Сибирь — XIII" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже через неделю, 5 июля, в барнаульской "Титов Арене" откроется крупнейшая выставка "Сибирь – XIII". На ней будет представлено около 1500 работ от 700 художников из 11 регионов Сибири. Как отмечают организаторы, такого Барнаул еще не видел. Последняя крупная экспозиция в столице края была представлена в 1980 году, это была выставка "Сибирь социалистическая".

В этом году, в отличие от выставки "Аз.Арт", которая также прошла в "Титов Арене" в 2021 году, работы "Сибири – XIII" будут представлены непосредственно на ледовой чаше спортивного комплекса. Всего экспозиция займет 4000 квадратных метров. Произведения живописи, графики, скульптуры, декоративного, а также монументального, храмового и театрально-декорационного искусства будут разделены на сектора по регионам. Помимо прочего, пройдут еще шесть мастер-классов от известных мастеров по скульптуре, живописи, аэрографии, каллиграфии, а также тематические лекции.

В последний день выставки пройдет обсуждение, подведение итогов.

"Подобные выставки, в широком смысле, проходят, чтобы не просто посмотреть на красивые картинки, а чтобы понять, что произошло с искусством за пять лет, куда оно движется, как развивается, мы поговорим о результатах выставки, ошибках", – рассказывает председатель алтайского Союза художников Дмитрий Петренко.

Около десяти процентов участников "Сибири – XIII" по результатам голосования жюри станут лауреатами, они автоматически примут участие в выставке "Россия".

Кроме масштаба экспозиции Барнаул еще ждет масштабный гость – Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России, известный российский и советский скульптор. Как рассказали организаторы, Ковальчук очень редко выезжает на выставки за Урал, и на Алтай приедет впервые.

Выставка проходит при поддержке администрации края, Государственного художественного музея, Союза художников, а также крупных компаний края. Посетить выставку и все мероприятия проекта можно с 5 по 28 июля, с 11 до 19 часов. Вход бесплатный.