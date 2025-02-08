В Сибири водитель сбил двух женщин, пытаясь протаранить ворота детсада

Прохожим пришлось самостоятельно задерживать "неадеквата"

08 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал Shot

В Красноярском крае водитель сбил двух женщин, пытаясь протаранить ворота детского сада. Как сообщает Shot, прохожим пришлось самостоятельно задерживать его.

Инцидент произошел в Сосновоборске. Житель города "в невменяемом состоянии" приехал на своей "Приоре" к детскому саду № 8 на улице Труда.

"Он стал таранить ворота, распугивая детей и мамочек, которые как раз в это время уходили домой", – пишет издание.

Сдавая назад, водитель сбил двух женщин. Очевидцы помогли его задержать: вытащили из автомобиля и передали в руки полиции.

Предположительно, мужчина находился под воздействием наркотиков. Он представился как Артем и заявил, что приехал за женой. Правда ли это – выясняют правоохранители. Водителя увезли в отделение, а его машину забрали на штрафстоянку.

Женщины, которых сбил водитель, не пострадали.