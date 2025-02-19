Такой день. Самолеты сели из-за густого тумана, трамваи встали из-за внезапного автомобиля

О главных событиях Алтайского края за 19 февраля

19 февраля 2025, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае произошел пожар в частном доме в селе Благовещенка Благовещенского района.

"В ходе тушения пожара звеньями газодымозащитников из опасной зоны эвакуировано три газовых баллона. Площадь возгорания на момент локализации составляет порядка 250 кв. м", – рассказали в МЧС.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать рабочую группу под руководством краевого Минтранса, которая детально разберется в проблемах работы общественного транспорта в Бийске.

Ее задачей станет разработка системных мер, которые улучшат обстановку в этой сфере как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Ночью 19 февраля два пассажирских самолета, следовавших в Новосибирск и Новокузнецк, были вынуждены приземлиться в Барнауле из-за густого тумана. При заходе на посадку оба борта сообщили о малом остатке топлива.

Сообщалось, что они подали сигнал бедствия MayDay.

В селе Маралиха Чарышского района в частном жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погиб мужчина.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – из-за перекала печи загорелась стена.

В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Попова автомобиль заехал на трамвайные рельсы, тем самым заблокировав движение трамваев.