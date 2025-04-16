В Барнауле бизнесмен хочет отсудить у TomYumBar 4,4 млн рублей за отделочные работы

По словам предпринимателя, он сделал ремонт в двух ресторанах, а деньги за это не получил

16 апреля 2025, 11:32, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле подали в суд на компанию "Карамель Ресторантс" (юрлицо франшизы ресторанов TomYumBar), соответствующая информация появилась в картотеке краевого арбитражного суда.

Как пояснил "Толку" предприниматель Александр Савенков, причиной иска стала задолженность в размере 4,4 млн рублей за проведенные отделочные работы в двух ресторанах.

"Сделали два ресторана, а они почему-то решили не рассчитываться", – подчеркнул Савенков.

Он не уточнил, о каких именно точках общественного питания идет речь. Ранее сообщалось, что в Барнауле открыли третий ресторан известной сети.

Amic.ru пока не удалось получить комментарий у директора "Карамель Ресторантс" Виктора Пуськова.