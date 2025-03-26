В Барнауле более 20 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Повреждение планируют устранить только вечером
26 марта 2025, 09:30, ИА Амител
Холодную воду отключили на двух улицах Барнаула из-за повреждения водопровода диаметром 50 мм, сообщили в городском "Росводоканале".
Специалисты уже ведут ремонт по адресу ул. Краевая, 43. На время работ холодной воды нет по адресам:
- ул. Краевая, 43, 43а, 56;
- пр-д Ташкентский, 1–15, 19, 19а, 2–18.
Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
В последнее время повреждения на водопроводных сетях в Барнауле стали случаться регулярно. Например, 25 марта специалисты устраняли аварию на улице Геодезической, 24 марта – на Тюменской и Семипалатинской, 23 марта – на Садовой, 22 марта – в поселке Октябрьском.
10:51:49 26-03-2025
Как-то стабильно идем.
11:00:05 26-03-2025
Росводоканал это собственность Пети Авена, Геры Хана и Миши Фридмана.
11:34:46 26-03-2025
День без аварии на водопроводе - не день.