В Барнауле более 20 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Повреждение планируют устранить только вечером

26 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Холодную воду отключили на двух улицах Барнаула из-за повреждения водопровода диаметром 50 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Специалисты уже ведут ремонт по адресу ул. Краевая, 43. На время работ холодной воды нет по адресам:

ул. Краевая, 43, 43а, 56;

пр-д Ташкентский, 1–15, 19, 19а, 2–18.

Ориентировочно повреждение устранят в 20:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

В последнее время повреждения на водопроводных сетях в Барнауле стали случаться регулярно. Например, 25 марта специалисты устраняли аварию на улице Геодезической, 24 марта – на Тюменской и Семипалатинской, 23 марта – на Садовой, 22 марта – в поселке Октябрьском.