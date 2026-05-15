В Барнауле для развития турцентра города обновят 14 остановочных павильонов

Благоустройство проведут в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

15 мая 2026, 10:42, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле обновят остановочные павильоны на проспекте Ленина — от площади Баварина до площади Октября. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

«Помимо вывесок с названиями остановок, на павильонах будет размещаться информация о краевых и городских мероприятиях. Также на них появится информация, полезная для туристов», — отметил глава региона.

Общая сумма выделенных средств из федерального и краевого бюджетов — 19,6 млн рублей. Благоустройство проведут в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее жители Барнаула пожаловались на полуразрушенные городские остановки. Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах на улицах 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.