НОВОСТИОбщество

В Барнауле для развития турцентра города обновят 14 остановочных павильонов

Благоустройство проведут в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство"

15 мая 2026, 10:42, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле обновят остановочные павильоны на проспекте Ленина — от площади Баварина до площади Октября. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

«Помимо вывесок с названиями остановок, на павильонах будет размещаться информация о краевых и городских мероприятиях. Также на них появится информация, полезная для туристов», — отметил глава региона.

Общая сумма выделенных средств из федерального и краевого бюджетов — 19,6 млн рублей. Благоустройство проведут в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее жители Барнаула пожаловались на полуразрушенные городские остановки. Речь идет как минимум о четырех остановочных павильонах на улицах 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.

Сломанные лавочки / Фото:

В Барнауле пожаловались на сломанные уже две недели лавки на остановке "Улица Матросова"

Люди вынуждены либо стоять, либо использовать поврежденные конструкции
НОВОСТИОбщество
Барнаул Туризм
       

Комментарии 17

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Гость

10:47:28 15-05-2026

а не в Центре когда сделают?????

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Гость

11:26:13 15-05-2026

Гость (10:47:28 15-05-2026) а не в Центре когда сделают?????... Когда ломать перестанете. А пока бесполезно.

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Гость

12:09:32 15-05-2026

Гость (11:26:13 15-05-2026) Когда ломать перестанете. А пока бесполезно.... я не ломала... ее там и не было изначально

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гость

10:57:48 15-05-2026

ХА-ХА ИЗ 1444 которые только в центре))) и остальные еще 1444444 в другой жизни)) нашей

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Саня мыло

11:08:28 15-05-2026

Что толку обновлять эти павильоны? Там стоят гнутые ржавые урны. Из за того что они маленькие....Постоянно с горкой набитые мусором. Но это если хорошая остановка. На большинстве остановок урн просто нет... Просто поставьте старые бетонные урны и побелите.

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Гость

11:11:50 15-05-2026

Тобольск например сохранил старую архитектуру города. Там есть что смотреть туристам. А вы собираетесь остановки для туристов обновить?

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Гость

11:27:00 15-05-2026

Гость (11:11:50 15-05-2026) Тобольск например сохранил старую архитектуру города. Там ес... А остановки в облик города уже не входят?

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Чучмек

11:48:41 15-05-2026

Гость (11:11:50 15-05-2026) Тобольск например сохранил старую архитектуру города. Там ес... В Тобольске и общественный транспорт работает отлично, и остановки сделаны для людей, а не ради отчётности

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Шинник

11:53:33 15-05-2026

Гость (11:11:50 15-05-2026) Тобольск например сохранил старую архитектуру города. Там ес... При царе горохе были остановки? Асфальт?

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Гость

11:28:04 15-05-2026

Туристы из Калманки ? или с Панкрушихи ?
Какой туризм в Барнауле?

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Гость

12:11:26 15-05-2026

Гость (11:28:04 15-05-2026) Туристы из Калманки ? или с Панкрушихи ? Какой туризм в ... По трудовым патентам из Таджикистана

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Гость

12:22:18 15-05-2026

Святыня Барнаула - Барнаульский сереброплавильный завод - доживает последние дни за высоким забором в ожидании превращения либо в ТЦ, либо в ЖК.
Домик Лесневского со дня на день или сгорит, или завалится, смотря что быстрее наступит: ветер или окурок.
Но зато остановочные павильоны купаются в деньгах.

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Вежливый человек.

14:02:20 15-05-2026

Гость (12:22:18 15-05-2026) Святыня Барнаула - Барнаульский сереброплавильный завод - до... Поскорее бы.

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Гость

12:41:58 15-05-2026

А можно оставить трамвайное кольцо, чтобы было удобно добираться?

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РАМИЛЬ

15:52:38 15-05-2026

Гость (12:41:58 15-05-2026) А можно оставить трамвайное кольцо, чтобы было удобно добира... Можно, а зачем?

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Евгений Иванов

14:02:56 15-05-2026

По моему, гораздо важнее и, главное, полезнее для удобства и туристов и жителей города создать новый автобусный маршрут, имеющий начало на парковочное площадке Нагорного парка на горе. то есть, непосредственно у входа в Нагорный парк. Маршрут мог бы пройдя пару остановок на проспекте Красноармейском, перейти на проспект Ленина на три остановки, чтобы потом по Павловскому тракту добраться до Малахова, потом парка Юбилейного и, далее, через парк Невский - Мизюлинской роще. Это дало бы удобную связь. Посещение парка стало бы более массовым, посколькоу подъем по лестнице отталкивает многих. Кроме того, Набережная получила бы проходимость - путь удобнее стал бы через парк.
Согласно СП расстояние от входа в парк со смотровой площадкой и туристической значимостью должен быть не более 150 метров. Это нарушено бессовестно и похоже будет нарушено и со стороны набережной в связи с переносом троллейбусного кольца. Кроме того, вход в парк осложнен необходимостью подъёма по лестнице - это очень непростые метры. Автобусный маршрут поменял бы многое. Огромные средства на туркламтер начали бы себя оправдывать.

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Гость

15:41:49 15-05-2026

19,6 млн, а на целый пляж на 2 года 2,4млн)))

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