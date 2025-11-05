До -3. О погоде в Барнауле 5 ноября

Ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега

05 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 5 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -1 до -3 градусов. Умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 3–8 м/с.