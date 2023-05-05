В Барнауле газовщика осудили за пожар в доме, откуда успели вынести птичку и девочек
Мастер ремонтной бригады посоветовал пенсионеру самостоятельно заменить неисправный баллон
05 мая 2023, 11:17, ИА Амител
В Алтайском крае мастера аварийной газовой службы признали виновным в смертельном пожаре, сообщает региональный СК.
Напомним, пожар произошёл 30 января в барнаульском доме № 129 по переулку Ядринцева. Из горящего дома, разделённого на двух владельцев, успели спасти трёх девочек и птицу. При возгорании погиб 80-летний мужчина и пострадала его 72-летняя супруга.
Как выяснилось, возникла неисправность во время эксплуатации газового оборудования: сломался маховик вентиля баллона со сжиженным газом.
"Хозяин квартиры позвонил в аварийную службу. Мастер ремонтной бригады не принял мер и предложил пожилому мужчине самостоятельно заменить неисправный баллон на исправный", – рассказали в ведомстве.
Когда пенсионер менял баллоны, произошла утечка газа, что привело к пожару. Мужчина получил смертельное отравление, а его супруга – ожог 40% поверхности тела.
Суд признал 41-летнего мастера аварийно-ремонтной службы виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть". Суд назначил ему четыре года обязательных работ, а также обязал выплатить более 4 млн рублей пострадавшим.
11:32:51 05-05-2023
В этом месяце БГЭС принесла квитанции 3-го числа (в прошлом тоже). Молодцы, исправляются! А то раньше доставляли только после 10-го.
11:38:44 05-05-2023
Хороший прецедент. Может следующий мастер поедет устранять. Пенс еще нашел кому позвонить. И удалось доказать, что он звонил. Сработали следователи
11:41:24 05-05-2023
Квитанции готовы по городу 27 го. Вц выдает всем по графику, к 1 числу Все Ук получают квитанции, и только от жэу зависит когда они будут разносить, если сбор нужно скоректировать поступление по платежам могут растянуть разнос на 5-10 дней.