В Барнауле газовщика осудили за пожар в доме, откуда успели вынести птичку и девочек

Мастер ремонтной бригады посоветовал пенсионеру самостоятельно заменить неисправный баллон

05 мая 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае мастера аварийной газовой службы признали виновным в смертельном пожаре, сообщает региональный СК.

Напомним, пожар произошёл 30 января в барнаульском доме № 129 по переулку Ядринцева. Из горящего дома, разделённого на двух владельцев, успели спасти трёх девочек и птицу. При возгорании погиб 80-летний мужчина и пострадала его 72-летняя супруга.

Как выяснилось, возникла неисправность во время эксплуатации газового оборудования: сломался маховик вентиля баллона со сжиженным газом.

"Хозяин квартиры позвонил в аварийную службу. Мастер ремонтной бригады не принял мер и предложил пожилому мужчине самостоятельно заменить неисправный баллон на исправный", – рассказали в ведомстве.

Когда пенсионер менял баллоны, произошла утечка газа, что привело к пожару. Мужчина получил смертельное отравление, а его супруга – ожог 40% поверхности тела.

Суд признал 41-летнего мастера аварийно-ремонтной службы виновным в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью и смерть". Суд назначил ему четыре года обязательных работ, а также обязал выплатить более 4 млн рублей пострадавшим.