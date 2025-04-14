В Барнауле изменили движение трамвайного маршрута №5 из-за повреждения контактных проводов
Неполадки устраняет аварийная бригада "Горэлектротранса"
14 апреля 2025, 10:52, ИА Амител
Повреждение контактных проводов на ул. Челюскинцев / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле временно изменили схему движения трамвайного маршрута № 5. Такие меры связаны с неисправностью контактной линии на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев. Об этом сообщили в мэрии.
Движение организовано следующим образом:
- конечная станция "Молочный комбинат" – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Красноармейский – пл. Свободы, в обратном направлении этим же маршрутом.
На месте происшествия работает аварийная бригада "Горэлектротранса".
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на улице Челюскинцев в Барнауле оборвались контактные провода. Об этом сообщал "Инцидент Барнаул". Очевидцы также писали, что движение трамваев на указанном участке приостановлено.
11:01:11 14-04-2025
прокопайте уже метро!
16:04:31 14-04-2025
Musik (11:01:11 14-04-2025) прокопайте уже метро!... под ЖД-полотном, это анахронизм какой-то. В городе всего 3 чахлых мостка, очень несовременный, грязный, в дыму, то аммиаком то сероводородом то фекалиями воняет.