НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле изменили движение трамвайного маршрута №5 из-за повреждения контактных проводов

Неполадки устраняет аварийная бригада "Горэлектротранса"

14 апреля 2025, 10:52, ИА Амител

Повреждение контактных проводов на ул. Челюскинцев / Фото: "Инцидент Барнаул"
Повреждение контактных проводов на ул. Челюскинцев / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле временно изменили схему движения трамвайного маршрута № 5. Такие меры связаны с неисправностью контактной линии на пересечении улиц Челюскинцев и Папанинцев. Об этом сообщили в мэрии.

Движение организовано следующим образом:

  • конечная станция "Молочный комбинат" – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Красноармейский – пл. Свободы, в обратном направлении этим же маршрутом.

На месте происшествия работает аварийная бригада "Горэлектротранса".

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на улице Челюскинцев в Барнауле оборвались контактные провода. Об этом сообщал "Инцидент Барнаул". Очевидцы также писали, что движение трамваев на указанном участке приостановлено.

Трамвай сошел с рельсов в Барнауле / Фото:

В Барнауле трамвай сошел с рельсов из-за поврежденного колеса

Со слов очевидцев, движение электротранспорта затруднено
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Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Musik

11:01:11 14-04-2025

прокопайте уже метро!

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Гость

16:04:31 14-04-2025

Musik (11:01:11 14-04-2025) прокопайте уже метро!... под ЖД-полотном, это анахронизм какой-то. В городе всего 3 чахлых мостка, очень несовременный, грязный, в дыму, то аммиаком то сероводородом то фекалиями воняет.

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