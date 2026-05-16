Мероприятие пройдет 16 мая

16 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в субботу, 16 мая, на время проведения акции "Ночь музеев" несколько автобусных маршрутов будут следовать по временным схемам. Напомним, это необходимо в связи с перекрытием дорог на двух улицах.

Маршрут № 73р (конечный остановочный пункт "Площадь Спартака"):

в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — пл. Спартака;

обратно — без изменений.

Маршрут № 57 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):

в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;

обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.

Маршрут № 60 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):

в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — ЛДП "Спартак-2";

обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.

Маршрут № 47 (конечный остановочный пункт "Площадь им. В. Н. Баварина"):

в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;

обратно - без изменений.

Маршруты № 109 и 109оп (конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика"):