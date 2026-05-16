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В Барнауле изменят несколько автобусных маршрутов из-за перекрытия дорог в "Ночь музеев"

Мероприятие пройдет 16 мая

16 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в субботу, 16 мая, на время проведения акции "Ночь музеев" несколько автобусных маршрутов будут следовать по временным схемам. Напомним, это необходимо в связи с перекрытием дорог на двух улицах.

Маршрут № 73р (конечный остановочный пункт "Площадь Спартака"):

  • в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — пл. Спартака;
  • обратно — без изменений.

Маршрут № 57 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):

  • в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;
  • обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.

Маршрут № 60 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):

  • в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — ЛДП "Спартак-2";
  • обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.

Маршрут № 47 (конечный остановочный пункт "Площадь им. В. Н. Баварина"):

  • в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;
  • обратно - без изменений.

Маршруты № 109 и 109оп (конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика"):

  • в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршрутам;
  • обратно: проспект Ленина — улица Пушкина — проспект Красноармейский — разворот на улице Гоголя — проспект Красноармейский, далее — по маршрутам.
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