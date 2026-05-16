В Барнауле изменят несколько автобусных маршрутов из-за перекрытия дорог в "Ночь музеев"
Мероприятие пройдет 16 мая
16 мая 2026, 12:00, ИА Амител
Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в субботу, 16 мая, на время проведения акции "Ночь музеев" несколько автобусных маршрутов будут следовать по временным схемам. Напомним, это необходимо в связи с перекрытием дорог на двух улицах.
Маршрут № 73р (конечный остановочный пункт "Площадь Спартака"):
- в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — пл. Спартака;
- обратно — без изменений.
Маршрут № 57 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):
- в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;
- обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.
Маршрут № 60 (конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2"):
- в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — ЛДП "Спартак-2";
- обратно: проспект Социалистический — улица Пушкина — проспект Красноармейский, далее — по маршруту.
Маршрут № 47 (конечный остановочный пункт "Площадь им. В. Н. Баварина"):
- в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — разворот на улице Ползунова — проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршруту;
- обратно - без изменений.
Маршруты № 109 и 109оп (конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика"):
- в направлении конечного пункта: проспект Красноармейский — улица Пушкина — проспект Социалистический — улица Ползунова — проспект Ленина, далее — по маршрутам;
- обратно: проспект Ленина — улица Пушкина — проспект Красноармейский — разворот на улице Гоголя — проспект Красноармейский, далее — по маршрутам.
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