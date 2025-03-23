В Барнауле ледяная глыба снесла вывеску и рухнула на оживленный тротуар

Обошлось без пострадавших

23 марта 2025, 21:30, ИА Амител

Ледяная глыба снесла вывеску в Барнауле / Фото: "Народный фронт"

В Барнауле на проспекте Строителей, 11, глыба льда рухнула на тротуар. При этом лед снес вывеску, сообщает Народный фронт.

"Глыба льда снесла вывески и упала прямо на оживленный тротуар. Пешеходы, к счастью, не пострадали", – говорится в публикации.

Общественники обратились в управляющую компанию с требованием срочно почистить крышу.

Ранее сообщалось, в Барнауле возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14, на пенсионерку с крыши дома упал лед. Со слов очевидцев, пострадавшей "разбило лицо", ей "зашивали губу".

19 марта в Барнауле кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку, когда она с одноклассниками проходила мимо здания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В тот же день 65-летняя жительница Камня-на-Оби получила травму головы из-за глыбы снега, сошедшей на нее с кровли многоквартирного дома. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому на волосистой части головы.