В Барнауле ледяная глыба снесла вывеску и рухнула на оживленный тротуар
Обошлось без пострадавших
23 марта 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей, 11, глыба льда рухнула на тротуар. При этом лед снес вывеску, сообщает Народный фронт.
"Глыба льда снесла вывески и упала прямо на оживленный тротуар. Пешеходы, к счастью, не пострадали", – говорится в публикации.
Общественники обратились в управляющую компанию с требованием срочно почистить крышу.
Ранее сообщалось, в Барнауле возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14, на пенсионерку с крыши дома упал лед. Со слов очевидцев, пострадавшей "разбило лицо", ей "зашивали губу".
19 марта в Барнауле кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку, когда она с одноклассниками проходила мимо здания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В тот же день 65-летняя жительница Камня-на-Оби получила травму головы из-за глыбы снега, сошедшей на нее с кровли многоквартирного дома. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому на волосистой части головы.
21:37:25 23-03-2025
Строителей каждой весной - адский квест на выживание!
23:05:02 23-03-2025
Элен без ребят (21:37:25 23-03-2025) Строителей каждой весной - адский квест на выживание! ... Ленина? Там лучше ситуация? Дома вплотную к тротуарам. Но там ещё кроме льда и кирпич может прилететь с развалюх
23:29:59 23-03-2025
Элен без ребят (21:37:25 23-03-2025) Строителей каждой весной - адский квест на выживание! ... Не только на Строителей, по всей стране весной квест на выживание.
23:43:42 23-03-2025
Так это было 3-4 дня назад. Тоже видел 20-30-сантиметровый ледяной сошедший пласт. Там каждый год везёт пешеходам что их не убивает
00:44:00 24-03-2025
Ледяная глыба фактически является свето прозрачной конструкцией, вывеска и притянула ее