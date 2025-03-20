Жительница Камня-на-Оби попала в больницу из-за глыбы снега, сошедшей с крыши дома

Женщина получила травму головы

20 марта 2025, 19:02, ИА Амител

Многоквартирный дом, с которого сошла глыба снега / Фото: прокуратура Алтайского края

65-летняя жительница Камня-на-Оби получила травму головы из-за глыбы снега, сошедшей на нее с кровли многоквартирного дома. Об этом рассказали в алтайском Следкоме.

"Днем 19 марта на 65-летнюю женщину, находящуюся у подъезда многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в городе Камне-на-Оби, упала сошедшая с крыши глыба снега. В результате произошедшего пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В связи с происшествием прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан, указали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.