Женщина, на которую упала глыба в Камне-на-Оби, получила закрытую черепно-мозговую травму

По словам медиков, ее состояние оценивают как удовлетворительное

21 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Многоквартирный дом, с которого сошла глыба снега / Фото: прокуратура Алтайского края

19 марта в Камне-на-Оби на 65-летнюю местную жительницу упала глыба снега, сошедшая с крыши многоэтажки. Врачи рассказали, в каком состоянии пенсионерка находится сейчас. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

После произошедшего женщину увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и гематому на волосистой части головы.

"На данный момент состояние удовлетворительное", – прокомментировали медработники.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии со статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.