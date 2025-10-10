В Барнауле девушка испугалась сообщения от "бывшей учительницы" и лишилась 100 тыс. рублей

Она взяла в кредит деньги и отправила их мошенникам для "процедуры страхования"

10 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае юная жительница Барнаула взяла в кредит деньги и перевела мошенникам, опасаясь уголовной ответственности, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере поступило сообщение якобы от бывшего классного руководителя. Учительница написала девушке, что та находится в списке подозреваемых по отмыванию денег через свой банковский счет», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонил "сотрудник прокуратуры" и заявил, что необходимо срочно застраховать деньги. Для этого девушка взяла в кредит 100 тысяч рублей и перевела мошенникам для процедуры страхования.

Через некоторое время решила связаться с бывшим классным руководителем, однако та ответила, что никаких сообщений не отправляла. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее мошенники пригласили девушку из Алтайского края на антиэкстремистскую конференцию и похитили деньги.