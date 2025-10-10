В Барнауле девушка испугалась сообщения от "бывшей учительницы" и лишилась 100 тыс. рублей
Она взяла в кредит деньги и отправила их мошенникам для "процедуры страхования"
10 октября 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае юная жительница Барнаула взяла в кредит деньги и перевела мошенникам, опасаясь уголовной ответственности, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере поступило сообщение якобы от бывшего классного руководителя. Учительница написала девушке, что та находится в списке подозреваемых по отмыванию денег через свой банковский счет», – рассказали в ведомстве.
После этого позвонил "сотрудник прокуратуры" и заявил, что необходимо срочно застраховать деньги. Для этого девушка взяла в кредит 100 тысяч рублей и перевела мошенникам для процедуры страхования.
Через некоторое время решила связаться с бывшим классным руководителем, однако та ответила, что никаких сообщений не отправляла. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников.
Таких надо признавать недееспособными и назначать опекуна.