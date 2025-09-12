В Барнауле преподаватель месяц была на крючке у мошенников и перевела им 2,3 млн рублей

После этого аферисты сами ей написали, что это был пранк

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае преподаватель одного из барнаульских вузов перевела мошенникам более 2 млн рублей, информирует региональное МВД.

Молодой женщине позвонил на телефон неизвестный мужчина и представился сотрудником Минздрава. Он сообщил, что нужно заменить бумажный полис на пластиковый. Преподаватель продиктовала данные своего СНИЛС.

«Далее в мессенджере ей позвонил якобы сотрудник портала "Госуслуги" и заявил, что ранее с ней общались мошенники, которые оформили доверенность на некоего гражданина на право заключения от ее имени кредитных договоров. В качестве решения этой проблемы предложил оформить несколько кредитов, чтобы исчерпать кредитный потенциал», – рассказали в ведомстве.

В течение месяца – с июля по август – женщина переводила деньги через банкоматы. После этого мошенники сами ей написали, что это был пранк.

Ранее в Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры.