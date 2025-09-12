В Барнауле преподаватель месяц была на крючке у мошенников и перевела им 2,3 млн рублей
После этого аферисты сами ей написали, что это был пранк
12 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае преподаватель одного из барнаульских вузов перевела мошенникам более 2 млн рублей, информирует региональное МВД.
Молодой женщине позвонил на телефон неизвестный мужчина и представился сотрудником Минздрава. Он сообщил, что нужно заменить бумажный полис на пластиковый. Преподаватель продиктовала данные своего СНИЛС.
«Далее в мессенджере ей позвонил якобы сотрудник портала "Госуслуги" и заявил, что ранее с ней общались мошенники, которые оформили доверенность на некоего гражданина на право заключения от ее имени кредитных договоров. В качестве решения этой проблемы предложил оформить несколько кредитов, чтобы исчерпать кредитный потенциал», – рассказали в ведомстве.
В течение месяца – с июля по август – женщина переводила деньги через банкоматы. После этого мошенники сами ей написали, что это был пранк.
Ранее в Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры.
11:48:10 12-09-2025
преподаватель одного из барнаульских вузов --- умная преподавательница
12:00:41 12-09-2025
Позор еще раз позор
12:01:09 12-09-2025
все жалуются что у них маленькая зарплата. НОРМАЛЬНАЯ У НИХ ЗАРПЛАТА.
12:16:51 12-09-2025
Гость (12:01:09 12-09-2025) все жалуются что у них маленькая зарплата. НОРМАЛЬНАЯ У НИХ ... Не, это кредиты. Интересно, что кредиты дают без проблем, без личного присутствия. А пошла бы в банк, ей бы отказали, дают только мошенникам
12:36:04 12-09-2025
Гость (12:01:09 12-09-2025) все жалуются что у них маленькая зарплата. НОРМАЛЬНАЯ У НИХ ... Вы только заголовок прочитали? Потрудитесь прочитать текст статьи и тогда поймёте в чём глупость вашего комментария.
12:27:43 12-09-2025
Мало перевела с крючка та, надо б больше, нехай подавятся супостаты), а ваще все это похоже на сценарное медийное вранье, для определенных целей)
12:52:51 12-09-2025
Преподаватель ВУЗа.
Вы вдумайтесь.
Что она там преподает? Эколномику? Основы права?
22:31:42 12-09-2025
Гость (12:52:51 12-09-2025) Преподаватель ВУЗа.Вы вдумайтесь.Что она там препода... В ВУЗах есть не только ЭкоЛномика с правом, обычная история с ин язом, могла и философию преподавать.
Что так смутило, там обычные люди работают.
21:01:23 13-09-2025
гость (22:31:42 12-09-2025) В ВУЗах есть не только ЭкоЛномика с правом, обычная история ...
Проблема как раз в том, что там работают обычные люди. Все кому не лень. А должны работать высококвалифицированные специалисты. Это не какая-нибудь АкадЭмия гостеприимства. Да и там требуются спецы своего уровня.
22:07:10 14-09-2025
Гость (21:01:23 13-09-2025) Проблема как раз в том, что там работают обычные люди. В... Так и есть, не поверите, но ВУЗ не пройдет аккредитацию если не будет определенное количество сотрудников с научной степенью. Вы считаете нельзя обмануть доктора наук, биолога например?? ну в биологии наверное сложно, а в остальном ,,,