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В Барнауле мужчина спрятал виски в детской коляске и попытался вывезти из супермаркета

В отношении похитителя возбудили уголовное дело

15 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru
Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

В Барнауле местного жителя приговорили к обязательным работам после попытки вынести из магазина бутылку виски, спрятав ее в детской коляске. Мужчину задержали охранники прямо на выходе из торгового зала, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, горожанин пришел в продуктовый магазин с коляской и взял на входе продуктовую тележку. Некоторое время он ходил между рядами, складывая товары в корзину.

Позже мужчина прошел через кассу и оплатил покупки, находившиеся в тележке. Однако, как выяснилось, не все товары он собирался оплачивать. Бутылку виски покупатель спрятал в детской коляске и попытался вынести ее из магазина бесплатно.

На выходе мужчину остановили сотрудники охраны. После требования вернуть товар посетитель отдал алкоголь.

По факту произошедшего в отношении жителя Барнаула возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу. Во время судебного заседания мужчина признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке без проведения полноценного судебного разбирательства.

Мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Позже адвокат попытался обжаловать приговор, однако вышестоящий суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Барнаул алкоголь магазины полиция
       

Комментарии 5

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Гость

18:10:51 15-05-2026

Да все так делают,Америку блин открыли

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гость

19:33:03 15-05-2026

Гость (18:10:51 15-05-2026) Да все так делают,Америку блин открыли ... Ни разу так не делал.

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Олег

13:38:50 16-05-2026

Гость (18:10:51 15-05-2026) Да все так делают,Америку блин открыли ... любишь воровать и детьми прикрываться не возмущайся последствиям.
а то стырят что либо, дитем прикроются и орут о правах, а когда ловят с поличным еще возмущаются, ну все же так делают.

а если все решат массово самоубится ты тоже составишь компанию? или шкуру свою спасешь так как ой как жить хочется.

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dok_СФ

19:01:47 15-05-2026

Охранники чупу-чупс (петушка) могли бы подарить и сфотографировать..

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Гость

05:54:42 16-05-2026

Когда у главного мафиози спросили, как он стал таким. Он ответил.
Меня папка брал с собой на "дело", когда я ещё в коляске лежал.

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