В Барнауле мужчина спрятал виски в детской коляске и попытался вывезти из супермаркета

В отношении похитителя возбудили уголовное дело

15 мая 2026, 17:48, ИА Амител

Люди в супермаркете / Фото: amic.ru

В Барнауле местного жителя приговорили к обязательным работам после попытки вынести из магазина бутылку виски, спрятав ее в детской коляске. Мужчину задержали охранники прямо на выходе из торгового зала, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, горожанин пришел в продуктовый магазин с коляской и взял на входе продуктовую тележку. Некоторое время он ходил между рядами, складывая товары в корзину.

Позже мужчина прошел через кассу и оплатил покупки, находившиеся в тележке. Однако, как выяснилось, не все товары он собирался оплачивать. Бутылку виски покупатель спрятал в детской коляске и попытался вынести ее из магазина бесплатно.

На выходе мужчину остановили сотрудники охраны. После требования вернуть товар посетитель отдал алкоголь.

По факту произошедшего в отношении жителя Барнаула возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу. Во время судебного заседания мужчина признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке без проведения полноценного судебного разбирательства.

Мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Позже адвокат попытался обжаловать приговор, однако вышестоящий суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.