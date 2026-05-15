В Барнауле мужчина спрятал виски в детской коляске и попытался вывезти из супермаркета
В отношении похитителя возбудили уголовное дело
15 мая 2026, 17:48, ИА Амител
В Барнауле местного жителя приговорили к обязательным работам после попытки вынести из магазина бутылку виски, спрятав ее в детской коляске. Мужчину задержали охранники прямо на выходе из торгового зала, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Согласно материалам дела, горожанин пришел в продуктовый магазин с коляской и взял на входе продуктовую тележку. Некоторое время он ходил между рядами, складывая товары в корзину.
Позже мужчина прошел через кассу и оплатил покупки, находившиеся в тележке. Однако, как выяснилось, не все товары он собирался оплачивать. Бутылку виски покупатель спрятал в детской коляске и попытался вынести ее из магазина бесплатно.
На выходе мужчину остановили сотрудники охраны. После требования вернуть товар посетитель отдал алкоголь.
По факту произошедшего в отношении жителя Барнаула возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу. Во время судебного заседания мужчина признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке без проведения полноценного судебного разбирательства.
Мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.
Позже адвокат попытался обжаловать приговор, однако вышестоящий суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
18:10:51 15-05-2026
Да все так делают,Америку блин открыли
19:33:03 15-05-2026
Гость (18:10:51 15-05-2026) Да все так делают,Америку блин открыли ... Ни разу так не делал.
13:38:50 16-05-2026
Гость (18:10:51 15-05-2026) Да все так делают,Америку блин открыли ... любишь воровать и детьми прикрываться не возмущайся последствиям.
а то стырят что либо, дитем прикроются и орут о правах, а когда ловят с поличным еще возмущаются, ну все же так делают.
а если все решат массово самоубится ты тоже составишь компанию? или шкуру свою спасешь так как ой как жить хочется.
19:01:47 15-05-2026
Охранники чупу-чупс (петушка) могли бы подарить и сфотографировать..
05:54:42 16-05-2026
Когда у главного мафиози спросили, как он стал таким. Он ответил.
Меня папка брал с собой на "дело", когда я ещё в коляске лежал.