Онищенко назвал алкоголь, курение и вейпы смертельно опасными привычками

Академик РАН подчеркнул, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает огромное количество людей

04 мая 2026, 08:49, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал алкоголь и курение, включая использование вейпов, смертельно опасными привычками, затрагивающими большое количество людей.

«Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», — подчеркнул он.

По словам академика, значительное число людей страдает от табачной и алкогольной зависимостей.