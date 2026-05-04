Онищенко назвал алкоголь, курение и вейпы смертельно опасными привычками
Академик РАН подчеркнул, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает огромное количество людей
04 мая 2026, 08:49, ИА Амител
Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал алкоголь и курение, включая использование вейпов, смертельно опасными привычками, затрагивающими большое количество людей.
«Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», — подчеркнул он.
По словам академика, значительное число людей страдает от табачной и алкогольной зависимостей. Ранее Онищенко заявил, что женщины могут родить неограниченное число детей при подходящих условиях.
08:51:25 04-05-2026
Запретить!
09:04:54 04-05-2026
Musik (08:51:25 04-05-2026) Запретить! ... Онищенко
09:23:17 04-05-2026
Гость (09:04:54 04-05-2026) Онищенко... даже если запретить Онищенко - дело его не умрет.
09:19:16 04-05-2026
Так как алкоголь, сигареты и вейпы вполне официально изготавливаются и реализуются на территории страны, я считаю что государство уверено в их безопасности и пользе для здоровья. Что касается Анонищенки - оно всегда находит личинки мозхгоклюйного нейротоксиноклюва даже в граните после указания начальства "запретить ввоз чего-либо в политических целях".
Вон коровок вырезали - а после этого тот начальничек себе в репу БАМММ и был таков.
10:13:44 04-05-2026
Самая вредная привычка, это придя на выборы голосовать за таких как Онищенко.
10:37:38 04-05-2026
Гость (10:13:44 04-05-2026) Самая вредная привычка, это придя на выборы голосовать за та... Сейчас за список голосуют. Вот этот список хороший, проголосую.
10:30:11 04-05-2026
Так есть ещё более массовый культ смерти. Только о нем счас говорить запрещено.
12:57:44 04-05-2026
вейпы, алкоголь, курение, драки
водка, бабы, ужаса атаки
административки, вытрезвитель
жизнь - она наставник и учитель
07:46:01 05-05-2026
тут про коровок упомянули,а ведь онищенко истребил птицеводство,но его заслуги прошли незамеченными. кстати,а на каких темах он академиком стал?