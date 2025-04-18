В Барнауле мужчина упал с отвесного склона на берегу Оби

Пострадавший остался цел и невредим

18 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчина упал со склона в Барнауле / Фото: управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле 35-летний мужчина упал с отвесного склона на территории металлобазы по улице Фабричной. Благодаря слаженным действиям спасателей ему оказали быструю помощь, сообщает управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ в своем Telegram-канале.