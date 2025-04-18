В Барнауле мужчина упал с отвесного склона на берегу Оби
Пострадавший остался цел и невредим
18 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Мужчина упал со склона в Барнауле / Фото: управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
В Барнауле 35-летний мужчина упал с отвесного склона на территории металлобазы по улице Фабричной. Благодаря слаженным действиям спасателей ему оказали быструю помощь, сообщает управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ в своем Telegram-канале.
"Спасатели спустились с помощью веревок и специального оборудования. Они надежно зафиксировали мужчину с помощью эвакуационно-спасательной косынки и вместе с ним начали подъем. Используя полиспаст, обеспечили безопасную и оперативную эвакуацию. Пострадавший остался цел и невредим", – говорится в сообщении.
12:45:03 18-04-2025
Подозреваю, что был выпивши, иначе расшибся бы, нафиг)
13:02:13 18-04-2025
Разбежавшись прыгнул со скалы😄👍
13:30:34 18-04-2025
А что, пройти по берегу влево/вправо 200-500 метров и самостоятельно найти подъем - не судьба?
13:48:37 18-04-2025
Гость (13:30:34 18-04-2025) А что, пройти по берегу влево/вправо 200-500 метров и самост... Видимо геометка подвела на навигаторе и все же смотрят на телефон, а не под ноги, тем более неизвестно что он в таком месте и местности искал.
14:27:56 18-04-2025
Гость (13:30:34 18-04-2025) А что, пройти по берегу влево/вправо 200-500 метров и самост... Ну бывает "в мясо" бухой упадет, и всё - просто отрубается.
13:47:09 18-04-2025
А что он там искал? Поле чудес что ли?
17:46:26 18-04-2025
Новость типа "попал под лошадь, лошадь отделалась лёгким испугом".