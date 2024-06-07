Опубликована схема движения автобусного маршрута № 10 в Барнауле
Маршрут сформирован с учетом обращений барнаульцев
07 июня 2024, 11:00, ИА Амител
В понедельник, 10 июня, новые автобусы выйдут на маршрут № 10. Администрация Барнаула опубликовала схему движения.
С учетом обращений барнаульцев схема движения сформирована следующим образом:
улица Мамонтова, проспект Ленина, улица Северо-Западная, улица Антона Петрова, улица Малахова, улица Сухэ-Батора, улица 50 лет СССР, улица Георгиева, улица Энтузиастов, улица Попова, Павловский тракт, улица Солнечная Поляна, улица Взлетная, улица Сергея Ускова, улица Балтийская, улица Сиреневая, улица Взлетная, улица Попова, улица Балтийская, улица Шумакова, Северный Власихинский проезд, улица Лазурная, улица Власихинская.
в обратном направлении:
улица Власихинская, улица Лазурная, Северный Власихинский проезд, улица Шумакова, улица Балтийская, улица Попова, улица Взлетная, улица Сиреневая, улица Балтийская, улица Сергея Ускова, улица Взлетная, улица Солнечная Поляна, Павловский тракт, улица Попова, улица Энтузиастов, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, улица Антона Петрова, улица Северо-Западная, проспект Ленина, улица Мамонтова.
Напомним, ранее власти Барнаула возобновили маршруты № 1 и 10. На первый маршрут новые автобусы вышли 6 мая, а запуск десятого отложили до полной комплектации экипажей.
11:05:26 07-06-2024
интересно, как большие НЕФАЗы буду крутиться по Шумакова-Взлетной?
12:50:38 07-06-2024
R22 (11:05:26 07-06-2024) интересно, как большие НЕФАЗы буду крутиться по Шумакова-Взл... На шумакова/Взлетной не нужно автобусов, оставьте им широкие бульвары. ...Давным давно ходил 19 из города, от Попова к Балтийской... верните маршрут с поправкой на современные спальники
11:13:00 07-06-2024
Ураааааа!!! Надеюсь, ходить будут также часто как единичка сейчас)
11:43:06 07-06-2024
Гость (11:13:00 07-06-2024) Ураааааа!!! Надеюсь, ходить будут также часто как единичка с... С таким длинным маршрутом вряд ли. Но радует, что хоть такой будет.
11:29:10 07-06-2024
И интервал движения 5-7 мин не более
11:48:10 07-06-2024
Зачем продлили до ленты? Ходил бы до урожайного, На выселках и так транспорта много.
12:18:38 07-06-2024
помню в 90е очень долго было ехать из центра до урожайного, а сейчас вообще нереально чтобы кто-то из жителей Власихинской или Балтийской доехал в центр - 41 остановка. Давно нужно организовать экспресс-маршруты как было раньше и систему пересадки на них. Время нынче ценится
12:24:33 07-06-2024
Т.е 29 автобус ходить не будет? Власти просто закрыли маршрут. 80-й ждет та же история?
16:11:28 07-06-2024
Гость (12:24:33 07-06-2024) Т.е 29 автобус ходить не будет? Власти просто закрыли маршру... 29 обещали сделать регулируемым и в июне должны искать перевозчика.
Могут , конечно, сказать, что не нашли опять...
Этот маршрут просто необходим! Медицинский кластер связывает с Ленинским и Индустриальным районом!
12:50:44 07-06-2024
Судя по схеме, на Малаховском кольце он будет ехать по встречке?
13:00:51 07-06-2024
маршруты должны быть максимально прямыми. Буква зю на карте подсказывает, что ОТ нет, а маршруты не оптимизированы от слова совсем
13:44:04 07-06-2024
Полноразмерные автобусы нужно пустить по широкополосным дорогам вокруг всех спальников, газелей хватит для однополосных и диагональных направлений. Тогда все будут довольны и востребованы не мешая друг другу
15:13:44 07-06-2024
А про новый район , где ледовый дворец и бассейн, центр детского спорта и огромный жилой массив на ул. Солнечной, опять забыли. Надо бы 10 маршрут не поворачивать на Малахова на Сулиму, там и так много транспорта, а прямо по А.Петрова до Солнечной , с выходом на Павловскийи дальше.
08:49:22 08-06-2024
Лидия (15:13:44 07-06-2024) А про новый район , где ледовый дворец и бассейн, центр детс... Вы с ума сошли. С урожайного почти все маршруты убрали или продлили. У нас остался 50, который собираются почему-то закрыть, а он с конечной битком приходит, и троллейбус 1, который вообще не понятно как ходит. Остальные идут битком и даже не останавливаются, они ваши окраины новостройки вывозят
16:11:19 07-06-2024
Странный маршрут
16:17:53 07-06-2024
Все хотят весь город за 35 рублей пересечь сидя за полчасапик:)
16:33:44 07-06-2024
Схема неправильная))) И куда там в дорожном комитете смотрят.. Совсем специалистов не осталось
18:42:19 07-06-2024
Верните пожалуйста 17 маршрут
20:23:09 07-06-2024
16:17:53 07-06-2024
Все хотят весь город за 35 рублей пересечь сидя за полчасапик:)
Жадный перевозчик??? Да, в Москве, как вы хотели, за столько же рублей км 50 и более проедешь.. А с Докучаево До ст. Базара км 12
00:31:56 08-06-2024
гость (20:23:09 07-06-2024)Жадный перевозчик? Нет, я недопассажир, мимо которого в 7 утра на Павловском тракте сразу после Попова проезжают переполненные 20 и 47
08:52:07 08-06-2024
гость (20:23:09 07-06-2024) 16:17:53 07-06-2024Все хотят весь город за 35 рублей... Ну знаете, за эту стоимость в Москве и условия перевозки другие. А потом масса льгот на проезд для местного населения
11:11:53 08-06-2024
Балтийская- Взлетная- Балтийская этот зигзаг из-за переезда через рельсы на Попова, автобус там повиснет, а на взлётной вообще проехать переезд не реально будет если встретится там троллейбус и автобус