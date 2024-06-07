Опубликована схема движения автобусного маршрута № 10 в Барнауле

Маршрут сформирован с учетом обращений барнаульцев

07 июня 2024, 11:00, ИА Амител

Автобус № 10 в Барнауле / Фото: barnaul.org

В понедельник, 10 июня, новые автобусы выйдут на маршрут № 10. Администрация Барнаула опубликовала схему движения.

С учетом обращений барнаульцев схема движения сформирована следующим образом:

улица Мамонтова, проспект Ленина, улица Северо-Западная, улица Антона Петрова, улица Малахова, улица Сухэ-Батора, улица 50 лет СССР, улица Георгиева, улица Энтузиастов, улица Попова, Павловский тракт, улица Солнечная Поляна, улица Взлетная, улица Сергея Ускова, улица Балтийская, улица Сиреневая, улица Взлетная, улица Попова, улица Балтийская, улица Шумакова, Северный Власихинский проезд, улица Лазурная, улица Власихинская.

в обратном направлении:

улица Власихинская, улица Лазурная, Северный Власихинский проезд, улица Шумакова, улица Балтийская, улица Попова, улица Взлетная, улица Сиреневая, улица Балтийская, улица Сергея Ускова, улица Взлетная, улица Солнечная Поляна, Павловский тракт, улица Попова, улица Энтузиастов, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, улица Антона Петрова, улица Северо-Западная, проспект Ленина, улица Мамонтова.

Напомним, ранее власти Барнаула возобновили маршруты № 1 и 10. На первый маршрут новые автобусы вышли 6 мая, а запуск десятого отложили до полной комплектации экипажей.