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В Барнауле на улице Попова очищают ливнеприемные колодцы после дождя

Работы проводят на участке перед Павловским трактом

03 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Улица Попова после дождя днем 3 июня / Фото: мэрия Барнаула
Улица Попова после дождя днем 3 июня / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" после дождя очищают ливнеприемные колодцы на улице Попова, сообщили в мэрии.

Работы проводят на участке перед Павловским трактом. Специалисты убирают с решеток принесенные водой ветки, пакеты и прочий мусор.

"Подтоплений, препятствующих движению транспорта, на улицах города не наблюдается", – подчеркнули в администрации.

Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова рассказала, как долго в регионе продлится июньская жара.

Барнаул ЖКХ дорожное движение

Комментарии 11

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Элен без ребят

15:18:02 03-06-2025

включите в центре дождь с ветром, пжлст! очень надо!

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ППШариков

15:32:35 03-06-2025

Ну как так, одним "манна небесна", а другим только пыль.

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Гость

15:46:45 03-06-2025

А че, дождь был?

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Гость

16:08:27 03-06-2025

А до дождя ливневки было нельзя почистить?

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Кхм...

16:20:51 03-06-2025

Гость (16:08:27 03-06-2025) А до дождя ливневки было нельзя почистить?... Крышу когда чинят? Правиль, когда вовнутрь льёт, так виднее!

"Осторожно! Работают профессионалы!"😁

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7

16:46:00 03-06-2025

что опять все утонули на ровном стопицот раз очищенном от веток и мусора участке реки Поповки?

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Кхм...

17:41:30 03-06-2025

7 (16:46:00 03-06-2025) что опять все утонули на ровном стопицот раз очищенном от ве... Ну дык стихия...🤣

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Гость

17:46:58 03-06-2025

Особого дождя и не было... А если бы был?!!

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Житель центра

18:08:48 03-06-2025

А что дождь был? Когда? Где? ))

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Гость

18:46:29 03-06-2025

Арыки нужно было давным давно сделать,как в нормальных городах.

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Musik

23:20:54 03-06-2025

Горхоз хвалились что получили суперчистильщиков канализационных труб. Тут и ньюса была.
Дык и че?

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