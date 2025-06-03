В Барнауле на улице Попова очищают ливнеприемные колодцы после дождя
Работы проводят на участке перед Павловским трактом
03 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Улица Попова после дождя днем 3 июня / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" после дождя очищают ливнеприемные колодцы на улице Попова, сообщили в мэрии.
Работы проводят на участке перед Павловским трактом. Специалисты убирают с решеток принесенные водой ветки, пакеты и прочий мусор.
"Подтоплений, препятствующих движению транспорта, на улицах города не наблюдается", – подчеркнули в администрации.
Ранее ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова рассказала, как долго в регионе продлится июньская жара.
15:18:02 03-06-2025
включите в центре дождь с ветром, пжлст! очень надо!
15:32:35 03-06-2025
Ну как так, одним "манна небесна", а другим только пыль.
15:46:45 03-06-2025
А че, дождь был?
16:08:27 03-06-2025
А до дождя ливневки было нельзя почистить?
16:20:51 03-06-2025
Гость (16:08:27 03-06-2025) А до дождя ливневки было нельзя почистить?... Крышу когда чинят? Правиль, когда вовнутрь льёт, так виднее!
"Осторожно! Работают профессионалы!"😁
16:46:00 03-06-2025
что опять все утонули на ровном стопицот раз очищенном от веток и мусора участке реки Поповки?
17:41:30 03-06-2025
7 (16:46:00 03-06-2025) что опять все утонули на ровном стопицот раз очищенном от ве... Ну дык стихия...🤣
17:46:58 03-06-2025
Особого дождя и не было... А если бы был?!!
18:08:48 03-06-2025
А что дождь был? Когда? Где? ))
18:46:29 03-06-2025
Арыки нужно было давным давно сделать,как в нормальных городах.
23:20:54 03-06-2025
Горхоз хвалились что получили суперчистильщиков канализационных труб. Тут и ньюса была.
Дык и че?