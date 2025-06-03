В Барнауле на улице Попова очищают ливнеприемные колодцы после дождя

Работы проводят на участке перед Павловским трактом

03 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Улица Попова после дождя днем 3 июня / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" после дождя очищают ливнеприемные колодцы на улице Попова, сообщили в мэрии.

Работы проводят на участке перед Павловским трактом. Специалисты убирают с решеток принесенные водой ветки, пакеты и прочий мусор.

"Подтоплений, препятствующих движению транспорта, на улицах города не наблюдается", – подчеркнули в администрации.

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