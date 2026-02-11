В Барнауле начали с нуля восстанавливать здание сгоревшего "Теплого рынка". Фото

С момента пожара прошел почти год

Стройка на месте пожара на "Теплом рынке" / Фото: amic.ru

В Барнауле на Павловском тракте началось строительство "Теплого рынка", уничтоженного пожаром в марте прошлого года. На месте демонтированной центральной части здания уже можно увидеть первые результаты: рабочие установили опорные колонны и возвели каркас будущего строения.

Как ранее сообщил amic.ru собственник объекта Андрей Загарин, рынок восстанавливают буквально с нуля, но в строгом соответствии с прежним проектом. Здание будет идентично сгоревшему по площади, высоте и материалам — две сохранившиеся боковые пристройки соединят с новым центральным корпусом. Завершить все работы и полностью открыть объект планируют в 2026 году.

Напомним, разрушительный пожар произошел 9 марта 2025 года. Огонь охватил 1,1 тыс. кв. метров, из-за чего пришлось перекрывать движение по одной из главных магистралей города, а тушение заняло почти сутки. Одной из вероятных причин ЧП называли перегрев компьютерного регистратора, а ущерб владелец объекта оценил в сумму от 100 до 200 млн рублей.