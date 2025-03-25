Накануне рабочие привели в порядок дорожное полотно на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной

25 марта 2025, 13:51, ИА Амител

Ремонт дороги в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле "Автодорстрой" продолжает проводить точечный ремонт дорог с помощью холодного асфальта, сообщает мэрия. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк обсудил на оперативном совещании.

"В ночную смену с 24 на 25 марта ремонт проводился на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной", – рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

На текущей неделе запланирован ремонт локальных участков:

по улице Аванесова – от дома № 30 до Змеиногорского тракта;

на пересечении проспекта Социалистического с улицей Папанинцев;

Павловский тракт – от трамвайного переезда по улице Советской Армии до улицы Фурманова и другие участки.

Также дорожная служба продолжает работы по уборке льда с дорог и тротуаров при помощи противогололедных средств. Часть техники предприятие уже готовит к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что в Барнауле потратят 18,5 млн рублей на ремонт моста в Затоне.