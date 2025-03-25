В Барнауле назвали дороги, где вскоре проведут точечный ремонт холодным асфальтом
Накануне рабочие привели в порядок дорожное полотно на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной
25 марта 2025, 13:51, ИА Амител
В Барнауле "Автодорстрой" продолжает проводить точечный ремонт дорог с помощью холодного асфальта, сообщает мэрия. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк обсудил на оперативном совещании.
"В ночную смену с 24 на 25 марта ремонт проводился на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной", – рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
На текущей неделе запланирован ремонт локальных участков:
- по улице Аванесова – от дома № 30 до Змеиногорского тракта;
- на пересечении проспекта Социалистического с улицей Папанинцев;
- Павловский тракт – от трамвайного переезда по улице Советской Армии до улицы Фурманова и другие участки.
Также дорожная служба продолжает работы по уборке льда с дорог и тротуаров при помощи противогололедных средств. Часть техники предприятие уже готовит к летнему сезону.
Ранее сообщалось, что в Барнауле потратят 18,5 млн рублей на ремонт моста в Затоне.
14:23:08 25-03-2025
А смысл от этих залипух ? Денег много в бюджете ? Выкидываете их на бесполезную ерунду. Они через месяц все отлетят.
14:33:45 25-03-2025
А нельзя сразу укладывать верхний слой асфальта, который не будет стекать со снегом на 2-3 весну? Ну, видно же, на асфальте который укладывали прошлым летом, битум уже частично вымылся и щебень держится на соплях. Ведь дешевле сразу делать качественно. У нас что, лишних денег много?
15:27:10 25-03-2025
Гость (14:33:45 25-03-2025) А нельзя сразу укладывать верхний слой асфальта, который не ... У нас нет, а у них полные карманы. Трясти только некому. Там и на хороший асфальт, и на общественный транспорт, и на новые теплосети хватит.