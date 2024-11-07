Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли 7 ноября из-за сильного ветра

Синоптики объявили штормовое предупреждение

07 ноября 2024, 11:35, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парк "Изумрудный" закрыт для посещения в четверг, 7 ноября, в связи с сильными порывами ветра и угрозой падения веток, говорится в Telegram-канале общественной зоны.

"Берегите себя и своих близких!" – написано в сообщении.

В октябре парк "Изумрудный" закрывали из-за ледяного дождя и угрозы падения веток.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на 7 и 8 ноября. Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.