На Красноармейском проспекте ограничили движение трамваев. Как теперь они ходят?
На участке ведут работы на теплосети
12 июля 2024, 10:48, ИА Амител
Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле с 12 по 14 июля включительно ограничили движение трамваев на Красноармейском проспекте, сообщили в мэрии.
В пятницу утром ресурсоснабжающие организации начали работы на теплосети. Для этого разобрали участок рельсов, а также перекрыли проезд по всей ширине улицы Песчаной в районе дома № 75б на Красноармейском.
Трамваи во время ремонта будут ездить следующим образом:
Движение трамваев в этом месте планируют возобновить 15 июля с 6 утра.
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