На Красноармейском проспекте ограничили движение трамваев. Как теперь они ходят?

На участке ведут работы на теплосети

12 июля 2024, 10:48, ИА Амител

Работы на Красноармейском проспекте / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 12 по 14 июля включительно ограничили движение трамваев на Красноармейском проспекте, сообщили в мэрии.

В пятницу утром ресурсоснабжающие организации начали работы на теплосети. Для этого разобрали участок рельсов, а также перекрыли проезд по всей ширине улицы Песчаной в районе дома № 75б на Красноармейском.

Трамваи во время ремонта будут ездить следующим образом:

Движение трамваев в этом месте планируют возобновить 15 июля с 6 утра.