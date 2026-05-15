В Барнауле под колеса машины попал девятилетний велосипедист

В результате ДТП школьник получил травмы

15 мая 2026, 14:37, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле днем 14 мая автомобиль сбил девятилетнего велосипедиста. Авария произошла на улице Водопроводной, когда ребенок ехал по проезжей части и начал перестраиваться влево. Мальчик получил травмы, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным полиции, водитель автомобиля Lada Granta двигался по дороге, а по правому краю проезжей части в попутном направлении ехал ребенок на велосипеде.

В какой-то момент мальчик начал перестраиваться влево, после чего произошло столкновение с машиной.

В результате ДТП юный велосипедист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

В полиции напомнили, что дети в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности только по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.