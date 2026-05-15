В Барнауле под колеса машины попал девятилетний велосипедист
В результате ДТП школьник получил травмы
15 мая 2026, 14:37, ИА Амител
В Барнауле днем 14 мая автомобиль сбил девятилетнего велосипедиста. Авария произошла на улице Водопроводной, когда ребенок ехал по проезжей части и начал перестраиваться влево. Мальчик получил травмы, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным полиции, водитель автомобиля Lada Granta двигался по дороге, а по правому краю проезжей части в попутном направлении ехал ребенок на велосипеде.
В какой-то момент мальчик начал перестраиваться влево, после чего произошло столкновение с машиной.
В результате ДТП юный велосипедист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
В полиции напомнили, что дети в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности только по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон.
«Выезд на проезжую часть данным категориям пользователей категорически запрещен, за исключением случаев, когда это разрешено правилами для движения велосипедистов», — подчеркнули правоохранители.
14:53:27 15-05-2026
жаль мужика . теперь платить будет . а родители идиоты
17:12:06 15-05-2026
гость (14:53:27 15-05-2026) жаль мужика . теперь платить будет . а родители идиоты ... С чего это? Детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. То есть водитель детского велосипеда грубо нарушил ПДД, по хорошему теперь ему надо оплатить ремонт машины и уехать в детский дом, а его родителей лишить родительских прав. Так будет справедливо.
15:19:29 15-05-2026
На лисопеде левый поворот запрещен!
16:02:38 15-05-2026
Гость (15:19:29 15-05-2026) На лисопеде левый поворот запрещен!... объясни малолетниму и его типа родителям
19:18:19 15-05-2026
Гость (16:02:38 15-05-2026) объясни малолетниму и его типа родителям... Вы посмотрите где Водопроводная, а лучше посмотрите как она выглядит вживую)