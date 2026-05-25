В Барнауле подростки изощренно украли питбайки из магазина и едва не устроили ДТП

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего

25 мая 2026, 10:16, ИА Амител

Подростки на мотоциклах / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле подростки 16 и 17 лет укатили из салона техники два питбайка и похитили два шлема общей стоимостью более 270 тыс. рублей, сообщает алтайское МВД.

«Днем пришли в магазин, осмотрели технику и, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, открыли замок на двери запасного выхода», — рассказали в ведомстве.

Вечером они вернулись, проникли внутрь и выкатили два мотоцикла, которые находились с ключами в замках зажигания и имели небольшой запас топлива.

Подростки катались по городу, в итоге один из них едва не стал участником ДТП. Водитель автомобиля вызвал сотрудников Госавтоинспекции. Вскоре был задержан и второй молодой человек.

Ранее в Бийске 16-летний подросток на питбайке попал в ДТП, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.