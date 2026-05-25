В Барнауле подростки изощренно украли питбайки из магазина и едва не устроили ДТП
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего
25 мая 2026, 10:16, ИА Амител
В Барнауле подростки 16 и 17 лет укатили из салона техники два питбайка и похитили два шлема общей стоимостью более 270 тыс. рублей, сообщает алтайское МВД.
«Днем пришли в магазин, осмотрели технику и, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, открыли замок на двери запасного выхода», — рассказали в ведомстве.
Вечером они вернулись, проникли внутрь и выкатили два мотоцикла, которые находились с ключами в замках зажигания и имели небольшой запас топлива.
Подростки катались по городу, в итоге один из них едва не стал участником ДТП. Водитель автомобиля вызвал сотрудников Госавтоинспекции. Вскоре был задержан и второй молодой человек.
Ранее в Бийске 16-летний подросток на питбайке попал в ДТП, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
10:22:23 25-05-2026
Романтика!
10:53:23 25-05-2026
Гость (10:22:23 25-05-2026) Романтика! ... Была романтика, теперь статья
14:49:14 25-05-2026
ВВП (10:53:23 25-05-2026) Была романтика, теперь статья... "украл- выпил- в тюрьму" (ц)
романтика, ага
10:46:52 25-05-2026
16 - 17 лет, а мозгов как у 7-летних.
11:33:51 25-05-2026
Шпана
11:35:25 25-05-2026
ну что я вам скажу - магазин влетел
подростки несовершеннолетние и не отвечают за свои действия
а вот магазин отвечает
1. помему несовершеннолетним дали осматривать технику
2. почему техника была готова к движению и заправлена бензином
3. почему на технике отсутствовала секретка? которая даже при заводе и движении через сколько то секунд отключает двигатель
4. почему магазин сразу не сообщил про угон в полицию и ДПС а все скрыл что и привело к ДТП
это уголовное дело плюс владелец бизнеса возместит все участникам ДТП и моральный ущерб родителям этих подростков
11:49:51 25-05-2026
Гость (11:35:25 25-05-2026) ну что я вам скажу - магазин влетелподростки несовершенн... Влетели сопляки и их родители. Соплячью по 16-17 лет. За кражу их уже спокойно могут закрыть. Хоть и на малолетку. "Согласно статье 20 Уголовного кодекса РФ, общий возраст уголовной ответственности — 16 лет. Однако за отдельные категории преступлений ответственность наступает с 14 лет. " Так что начнут привыкать "жить" по четкому распорядку дня.