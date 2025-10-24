Алтайский край попал в десятку антилидеров по числу ДТП с участием детей-водителей

За 2025 год число происшествий с несовершеннолетними увеличилось на 8,6%

24 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Мопед в деревне / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайский край оказался на восьмом месте в рейтинге регионов по числу ДТП с детьми – водителями механического транспорта за период с января по сентябрь 2025 года, сообщает "ПромРейтинг".

К механическим транспортным средствам относятся, например, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, тракторы, самоходные машины, троллейбусы, автопоезда, гибридные автомобили, электромобили, трамваи, мопеды. Термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.

«За указанный период на территории страны было зафиксировано 2535 дорожно-транспортных происшествий с участием юных водителей механических транспортных средств, что превышает показатель предыдущего года за аналогичный период на 10,2%», – говорится в исследовании.

Открывает десятку антилидеров Краснодарский край (-7,1% к аналогичному периоду прошлого года), на втором месте Нижегородская область (+18,1%), замыкает первую тройку Москва (-26,8%).

В десятку попали три сибирских региона. На шестом месте Новосибирская область (+1,4%), на восьмом месте Алтайский край (+8,6%), на девятом месте Омская область (+148%).

Максимально в положительном векторе проявила себя Москва, снизив показатель на 26,8%. В Омской области количество таких ДТП возросло на рекордные 148%.

