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В Барнауле продолжается регистрация и чипирование собак

До конца января мобильные пункты будут работать в Ленинском районе

22 января 2025, 13:50, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru
Собака / Фото: amic.ru

Выездная регистрация домашних собак продолжается в Барнауле. Мобильные пункты будут работать в Ленинском районе до конца месяца. Об этом сообщили в мэрии.

В первой половине недели (с 20 по 22 января) своих животных чипировали жители поселка Березовка и часть жителей поселка Научный Городок. Здесь мобильный пункт проработает еще три дня по следующему графику:

  • 22 января – п. Научный Городок, 30, с 09:00 до 16:00;
  • 23 января – ул. Магистральная, 62 к. 2 (магазин "Весна"), с 09:00 до 16:00;
  • 24 января – ул. Весенняя, 37б, с 09:00 до 16:00.

"Всего в ходе выездной регистрации в мобильном пункте маркировано более 1200 собак, всего в Барнауле зарегистрировали более трех тысяч животных", – сообщили в администрации города.

На следующей неделе (с 27 января) выездная регистрация пройдет в поселках Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. А в феврале мобильные пункты начнут работу в следующих поселках Индустриального района:

  • Спутник;
  • Авиатор;
  • Новомихайловка;
  • Пригородный;
  • Власиха;
  • Лесной.

Напомним, с 1 января 2025 года регистрация и маркирование собак стали обязательными. За отсутствие регистрации с 1 июля в крае будет предусмотрена административная ответственность.

Также зарегистрировать домашнее животное в Барнауле можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.

Для регистрации нужно прийти в ветеринарный пункт с животным и взять с собой паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного. Для ускорения процедуры можно заполнить заявление на обработку персональных данных (скачать форму можно по ссылке).

Барнаул Алтайский край животные

Комментарии 18

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Сергей

14:12:56 22-01-2025

Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень домой хочет, холодно ему одному в лесу😎🥺🦮

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Musik

14:43:46 22-01-2025

Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ... придёт толстый угрюмый мужик - и всех вас разоблачит.
а шарик ваш замерз уже в ледяной шарик.
заводите нового.

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Бартоломео

19:26:39 22-01-2025

Musik (14:43:46 22-01-2025) придёт толстый угрюмый мужик - и всех вас разоблачит.а ш... Отлично! Помнят Его!!! Хе-хе

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Гость

14:47:39 22-01-2025

Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ...
Нельзя так с шариком поступать)) Мой вот, как услышит про чипирование, сразу заднюю лапу поднимает. Не согласен он, а насилие над животными запрещено

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Гость

14:53:01 22-01-2025

Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ... Сергей, не мучай Шарика! Зарегься сам вместо питомца. Поставь себе чип, получи докУмент. Гулять же вместе ходите, если начнут проверять, чип отзовется, кто будет смотреть, сигнал от тебя или от пса))))

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Дюша

15:10:55 22-01-2025

Подсчет идиотов продолжается...

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Musik

15:54:42 22-01-2025

Дюша (15:10:55 22-01-2025) Подсчет идиотов продолжается...... да посчитали вас, посчитали.

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Дюша

16:15:26 22-01-2025

Musik (15:54:42 22-01-2025) да посчитали вас, посчитали.... Меня не посчитали...Ибо мой пес свободен от навязываемой цифровизации...Уверен, что со мной согласно подавляющее большинство ответственных хозяев собак...Ответственных, а не тех, кто готов штанишки приспустить и слегка нагнуться навстречу любому распоряжению неадекватов у власти...

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Musik

22:01:35 22-01-2025

Дюша (16:15:26 22-01-2025) Меня не посчитали...Ибо мой пес свободен от навязываемой циф... У вас забавные высказывания про Власть.
А нет ли тут состава?

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Дюша

09:24:48 23-01-2025

Musik (22:01:35 22-01-2025) У вас забавные высказывания про Власть. А нет ли тут сос... Я пишу с маленькой буквы...

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гость

15:21:45 22-01-2025

согласен, кто содержит собак в городской среде-идиоты, только пространство загрязняют

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Дюша

15:51:32 22-01-2025

гость (15:21:45 22-01-2025) согласен, кто содержит собак в городской среде-идиоты, тольк... А люди пукают чистым кислородом? Человек загрязняет пространство больше средней стаи собак...

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Гость

16:09:39 22-01-2025

Дюша (15:51:32 22-01-2025) А люди пукают чистым кислородом? Человек загрязняет простран... Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают, а собачьи прям ковром стелятся - прям красотаааа, веснааа.

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Дюша

16:50:11 22-01-2025

Гость (16:09:39 22-01-2025) Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают,... И что? Оттаивают, разлагаются и становятся удобрением для травы, а пакеты МарииРа летают вокруг помоек круглый год...Считаете, что чипирование избавит город от "подснежников"?

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Гость

09:28:04 23-01-2025

Гость (16:09:39 22-01-2025) Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают,... Согласен. Но по весне почему-то не вытаивают собачьи окурки, газеты, обёртки, бутылки... странно, видимо, собаки за собой их убирают.

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Гость

16:15:45 22-01-2025

налоговая база формируется )

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Гость

22:01:06 22-01-2025

собак усиплят нада а не чипировать

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Дюша

09:22:03 23-01-2025

Гость (22:01:06 22-01-2025) собак усиплят нада а не чипировать... И тебя вылечат...

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