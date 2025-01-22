В Барнауле продолжается регистрация и чипирование собак

До конца января мобильные пункты будут работать в Ленинском районе

22 января 2025, 13:50, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

Выездная регистрация домашних собак продолжается в Барнауле. Мобильные пункты будут работать в Ленинском районе до конца месяца. Об этом сообщили в мэрии.

В первой половине недели (с 20 по 22 января) своих животных чипировали жители поселка Березовка и часть жителей поселка Научный Городок. Здесь мобильный пункт проработает еще три дня по следующему графику:

22 января – п. Научный Городок, 30, с 09:00 до 16:00;

23 января – ул. Магистральная, 62 к. 2 (магазин "Весна"), с 09:00 до 16:00;

24 января – ул. Весенняя, 37б, с 09:00 до 16:00.

"Всего в ходе выездной регистрации в мобильном пункте маркировано более 1200 собак, всего в Барнауле зарегистрировали более трех тысяч животных", – сообщили в администрации города.

На следующей неделе (с 27 января) выездная регистрация пройдет в поселках Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. А в феврале мобильные пункты начнут работу в следующих поселках Индустриального района:

Спутник;

Авиатор;

Новомихайловка;

Пригородный;

Власиха;

Лесной.

Напомним, с 1 января 2025 года регистрация и маркирование собак стали обязательными. За отсутствие регистрации с 1 июля в крае будет предусмотрена административная ответственность.

Также зарегистрировать домашнее животное в Барнауле можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.

Для регистрации нужно прийти в ветеринарный пункт с животным и взять с собой паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного. Для ускорения процедуры можно заполнить заявление на обработку персональных данных (скачать форму можно по ссылке).