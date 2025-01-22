В Барнауле продолжается регистрация и чипирование собак
До конца января мобильные пункты будут работать в Ленинском районе
22 января 2025, 13:50, ИА Амител
Выездная регистрация домашних собак продолжается в Барнауле. Мобильные пункты будут работать в Ленинском районе до конца месяца. Об этом сообщили в мэрии.
В первой половине недели (с 20 по 22 января) своих животных чипировали жители поселка Березовка и часть жителей поселка Научный Городок. Здесь мобильный пункт проработает еще три дня по следующему графику:
- 22 января – п. Научный Городок, 30, с 09:00 до 16:00;
- 23 января – ул. Магистральная, 62 к. 2 (магазин "Весна"), с 09:00 до 16:00;
- 24 января – ул. Весенняя, 37б, с 09:00 до 16:00.
"Всего в ходе выездной регистрации в мобильном пункте маркировано более 1200 собак, всего в Барнауле зарегистрировали более трех тысяч животных", – сообщили в администрации города.
На следующей неделе (с 27 января) выездная регистрация пройдет в поселках Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. А в феврале мобильные пункты начнут работу в следующих поселках Индустриального района:
- Спутник;
- Авиатор;
- Новомихайловка;
- Пригородный;
- Власиха;
- Лесной.
Напомним, с 1 января 2025 года регистрация и маркирование собак стали обязательными. За отсутствие регистрации с 1 июля в крае будет предусмотрена административная ответственность.
Также зарегистрировать домашнее животное в Барнауле можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109.
Для регистрации нужно прийти в ветеринарный пункт с животным и взять с собой паспорт владельца, при наличии ‒ паспорт животного. Для ускорения процедуры можно заполнить заявление на обработку персональных данных (скачать форму можно по ссылке).
14:12:56 22-01-2025
Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень домой хочет, холодно ему одному в лесу😎🥺🦮
14:43:46 22-01-2025
Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ... придёт толстый угрюмый мужик - и всех вас разоблачит.
а шарик ваш замерз уже в ледяной шарик.
заводите нового.
19:26:39 22-01-2025
Musik (14:43:46 22-01-2025) придёт толстый угрюмый мужик - и всех вас разоблачит.а ш... Отлично! Помнят Его!!! Хе-хе
14:47:39 22-01-2025
Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ...
Нельзя так с шариком поступать)) Мой вот, как услышит про чипирование, сразу заднюю лапу поднимает. Не согласен он, а насилие над животными запрещено
14:53:01 22-01-2025
Сергей (14:12:56 22-01-2025) Скорей бы закончилось это чипирование, а то мой шарик очень ... Сергей, не мучай Шарика! Зарегься сам вместо питомца. Поставь себе чип, получи докУмент. Гулять же вместе ходите, если начнут проверять, чип отзовется, кто будет смотреть, сигнал от тебя или от пса))))
15:10:55 22-01-2025
Подсчет идиотов продолжается...
15:54:42 22-01-2025
Дюша (15:10:55 22-01-2025) Подсчет идиотов продолжается...... да посчитали вас, посчитали.
16:15:26 22-01-2025
Musik (15:54:42 22-01-2025) да посчитали вас, посчитали.... Меня не посчитали...Ибо мой пес свободен от навязываемой цифровизации...Уверен, что со мной согласно подавляющее большинство ответственных хозяев собак...Ответственных, а не тех, кто готов штанишки приспустить и слегка нагнуться навстречу любому распоряжению неадекватов у власти...
22:01:35 22-01-2025
Дюша (16:15:26 22-01-2025) Меня не посчитали...Ибо мой пес свободен от навязываемой циф... У вас забавные высказывания про Власть.
А нет ли тут состава?
09:24:48 23-01-2025
Musik (22:01:35 22-01-2025) У вас забавные высказывания про Власть. А нет ли тут сос... Я пишу с маленькой буквы...
15:21:45 22-01-2025
согласен, кто содержит собак в городской среде-идиоты, только пространство загрязняют
15:51:32 22-01-2025
гость (15:21:45 22-01-2025) согласен, кто содержит собак в городской среде-идиоты, тольк... А люди пукают чистым кислородом? Человек загрязняет пространство больше средней стаи собак...
16:09:39 22-01-2025
Дюша (15:51:32 22-01-2025) А люди пукают чистым кислородом? Человек загрязняет простран... Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают, а собачьи прям ковром стелятся - прям красотаааа, веснааа.
16:50:11 22-01-2025
Гость (16:09:39 22-01-2025) Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают,... И что? Оттаивают, разлагаются и становятся удобрением для травы, а пакеты МарииРа летают вокруг помоек круглый год...Считаете, что чипирование избавит город от "подснежников"?
09:28:04 23-01-2025
Гость (16:09:39 22-01-2025) Ну что-то по весне почему-то человечьи какашки не вытаивают,... Согласен. Но по весне почему-то не вытаивают собачьи окурки, газеты, обёртки, бутылки... странно, видимо, собаки за собой их убирают.
16:15:45 22-01-2025
налоговая база формируется )
22:01:06 22-01-2025
собак усиплят нада а не чипировать
09:22:03 23-01-2025
Гость (22:01:06 22-01-2025) собак усиплят нада а не чипировать... И тебя вылечат...