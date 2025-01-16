Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч собак зарегистрировали в городе
Вячеслав Франк подчеркнул необходимость дальнейшей работы в направлении проведения выездной регистрации
16 января 2025, 11:10, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании по вопросу обязательной регистрации и маркирования домашних собак отметил важность проводимой работы, сообщает мэрия. Напомним, за отсутствие регистрации с 1 июля предусмотрена административная ответственность.
"Всего в Барнауле зарегистрировано 2370 собак", – отметили на совещании.
Франк подчеркнул, что администрацией города совместно с управлением ветеринарии уже проведена довольно большая работа по реализации нового закона в части обязательной регистрации домашних собак.
"И сейчас она продолжается, сделать необходимо еще очень много, но те результаты, которые уже достигнуты, – показательные для нас. Обязательно необходимо дальше работать, как в направлении проведения выездной регистрации, так и по заключению дополнительных контрактов и грантовой поддержки. Все эти меры направлены на снижение количества безнадзорных животных на улицах города, обеспечивая безопасность для жителей", – указал глава города.
По итогам совещания Вячеслав Франк поручил в первом квартале текущего года заключить контракты по отлову, содержанию животных и поиску им новых хозяев, необходимо повторить объявление конкурса на соискание грантов. Кроме того, нужно продолжить организацию выездных регистраций в пригороде, информационную работу среди жителей о регистрации и маркировании домашних животных, а также проинформировать жителей о важности стерилизации.
16 января мобильный пункт будет работать в Центральном районе в последний раз, зарегистрировать питомца смогут жители Борзовой Заимки. Пункт будет работать с 09:00 до 16:00 по адресу улица Радужная, 22.
Со следующей недели мобильный пункт будет работать на территории Ленинского района. Зарегистрировать животных смогут жители поселков Березовка, Научный городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. В феврале выездные регистрации пройдут в Индустриальном районе и охватят поселки Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной.
11:51:42 16-01-2025
Ага теперича собачки с цифирками. Будут и штрафики прилетать за че нить... Иди докажи что не твоя собачка покакала не там где можно...
12:03:25 16-01-2025
Бдыщ (11:51:42 16-01-2025) Ага теперича собачки с цифирками. Будут и штрафики прилетат...
Ну, если ещё десять раз по столько же зарегистрируют, то примерно половина барнаульских собачек встанет на учёт.
12:08:48 16-01-2025
Что мешало без чипирования заклчюать контракты с отлавливающими организациями и поиском новых хозяев?
Чем например Ласка занмиается? Разве не этим?
А почему они собак отпускают, не ищут хозяев новых? Эти с бирками собаки сбиваются в стаи и бегают стаями, представляя опасность для людей.
Каким макаром чипирование то это исправит? бред какойто.
12:40:04 16-01-2025
Гость (12:08:48 16-01-2025) Что мешало без чипирования заклчюать контракты с отлавливающ... Этадругойэ
18:51:57 16-01-2025
Гость (12:08:48 16-01-2025) Что мешало без чипирования заклчюать контракты с отлавливающ... Эта практика всех цивилизованных стран и это решило проблему с бродячими собаками - там их практически нет. Но что бы увидеть результат, нужно время. Теперь выкинуть животинку будет нереально, если она зарегистрирована, а значит ее не будет на улице и она вас или вашего ребенка не покусает, разве это плохо, привить ответственность хозяевам за тех, кого они приручили? В коем то веке переняли что то хорошее у других для вашей же пользы, но и тут вы недовольны. Я как владелец собакена двумя руками за эту инициативу, меня она очень дисциплинирует и знакомые собачники адекватные тоже все за, хоть я своего лохматого и так никому не отдам никогда и какашки убираю всегда, не брезгую, самого бесят хозяева не убирающие за своими питомцами)
19:40:13 16-01-2025
Гость (18:51:57 16-01-2025) Эта практика всех цивилизованных стран и это решило проблему... Я фильм про пса бетховена смотрел, там его вовсе не чипировать собирались. Также как и во многих других западных фильмах видел как собак и кошек чипируют - 7-10 дней и на небеса! Так что не надо ВРАТЬ! проблемная зоошиза!
22:54:42 16-01-2025
Гость (19:40:13 16-01-2025) Я фильм про пса бетховена смотрел, там его вовсе не чипирова... вы серьезно по фильмам страны изучаете??? ну тогда вопросов нет
12:53:48 16-01-2025
А почему только собак7 А как же кошки, попугайчики и рыбки?
13:42:49 16-01-2025
Гость (12:53:48 16-01-2025) А почему только собак7 А как же кошки, попугайчики и рыбки?... А еще тараканы и всякая другая живность, полный учет и контроль над всеми. :-)
14:28:13 16-01-2025
Гость (12:53:48 16-01-2025) А почему только собак7 А как же кошки, попугайчики и рыбки?... Ну почему же? У нас вот попугай матом на соседа орал, так он на учете в полиции состоял.
18:27:35 16-01-2025
Гость (14:28:13 16-01-2025) Ну почему же? У нас вот попугай матом на соседа орал, так он... Попугай или сосед?
16:07:33 17-01-2025
Гость (14:28:13 16-01-2025) Ну почему же? У нас вот попугай матом на соседа орал, так он... Кто на учёте, сосел?
17:07:46 16-01-2025
а еще у нас в городе проживает много козлов.
тоже бы переписать и яркую бирку в ухо или на лоп - штобы сразу издалека видно было.
18:57:22 16-01-2025
Musik (17:07:46 16-01-2025) а еще у нас в городе проживает много козлов.тоже бы пере... видел одного сегодня, возле пивнухи лежал, сучил конечностями в позе йоги, рядом омоновцы стояли , сказали - "не бойтесь, он не кусается". Правда я от изумления забыл уточнить, какой породы было это создание? Мой далматинец такого себе не позволяет конечно! Воспитанный!