Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч собак зарегистрировали в городе

Вячеслав Франк подчеркнул необходимость дальнейшей работы в направлении проведения выездной регистрации

16 января 2025, 11:10, ИА Амител

Собака с хозяином / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании по вопросу обязательной регистрации и маркирования домашних собак отметил важность проводимой работы, сообщает мэрия. Напомним, за отсутствие регистрации с 1 июля предусмотрена административная ответственность.

"Всего в Барнауле зарегистрировано 2370 собак", – отметили на совещании.

Франк подчеркнул, что администрацией города совместно с управлением ветеринарии уже проведена довольно большая работа по реализации нового закона в части обязательной регистрации домашних собак.

"И сейчас она продолжается, сделать необходимо еще очень много, но те результаты, которые уже достигнуты, – показательные для нас. Обязательно необходимо дальше работать, как в направлении проведения выездной регистрации, так и по заключению дополнительных контрактов и грантовой поддержки. Все эти меры направлены на снижение количества безнадзорных животных на улицах города, обеспечивая безопасность для жителей", – указал глава города.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил в первом квартале текущего года заключить контракты по отлову, содержанию животных и поиску им новых хозяев, необходимо повторить объявление конкурса на соискание грантов. Кроме того, нужно продолжить организацию выездных регистраций в пригороде, информационную работу среди жителей о регистрации и маркировании домашних животных, а также проинформировать жителей о важности стерилизации.

16 января мобильный пункт будет работать в Центральном районе в последний раз, зарегистрировать питомца смогут жители Борзовой Заимки. Пункт будет работать с 09:00 до 16:00 по адресу улица Радужная, 22.



Со следующей недели мобильный пункт будет работать на территории Ленинского района. Зарегистрировать животных смогут жители поселков Березовка, Научный городок, Гоньба, Землянуха и Казенная Заимка. В феврале выездные регистрации пройдут в Индустриальном районе и охватят поселки Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Пригородный, Власиха и Лесной.