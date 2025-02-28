Директору стройфирмы "Малоэтажная Сибирь" Заикину продлили срок пребывания в СИЗО

Заикина обвиняют в том, что он взял деньги с клиентов, но так и не достроил обещанные дома

28 февраля 2025, 10:25, Антон Дегтярев

Дом, который не достроила компания "Малоэтажная Сибирь"/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Центральный районный суд 27 февраля 2025 года продлил меру пресечения директору строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину еще на три месяца. Он останется в СИЗО как минимум до 8 июня 2025 года. У Заикина остается право в течение трех суток обжаловать это решение. Копия документа есть в распоряжении amic.ru.

Следствие запросило продление меры пресечения, так как еще нужно допросить в качестве свидетелей родственников потерпевших, контрагентов и сотрудников компании Заикина, произвести выемку предметов и документов у потерпевших, проанализировать собранные доказательства, дать юридическую оценку действиям обвиняемого и так далее.

Суд согласился оставить Заикина в СИЗО, потому что на свободе он может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства, оказать давление на потерпевших и свидетелей либо как-то еще воспрепятствовать производству по делу.

Прошлая мера пресечения действовала до 8 марта 2025 года. Оказался в СИЗО Заикин еще 11 октября 2024 года. Тогда защита настаивала на домашнем аресте, но суд принял сторону обвинения. После этого Заикин подавал апелляцию в Алтайский краевой суд, который оставил решение первой инстанции в силе.

Отметим, что Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Ему грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).

По версии следствия, Заикин не позднее 4 апреля 2024 года обманным путем, злоупотребляя доверием, похитил деньги у 34 клиентов компании "Малоэтажная Сибирь". Общая сумма ущерба оценивается в 170 млн рублей.

Находясь в СИЗО, Заикин подал в Арбитражный суд Алтайского края заявление о банкротстве, суд его принял и ввел в отношении Заикина процедуру реструктуризации.

1 марта 2025 года пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" из Барнаула собираются выйти на митинг, чтобы остановить процедуру банкротства в отношении Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки. Мэрия Барнаула митинг уже согласовала.

Ранее amic.ru подробно писал о ситуации с компанией "Малоэтажная Сибирь". Клиенты из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказывали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако компания либо вообще не приступила к работам, либо не закончила их. Руководство фирмы обещало завершить строительство, но сроки постоянно откладывались.