Мэрия Барнаула согласовала митинг пострадавшим клиентам "Малоэтажной Сибири"

Он пройдет на площади Свободы 1 марта 2025 года

14 февраля 2025, 12:20, Антон Дегтярев

Пострадавшие клиенты компании "Малоэтажная Сибирь" в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Барнаульская мэрия разрешила провести митинг пострадавшим клиентам строительной компании "Малоэтажная Сибирь" у памятника "Прощание" на площади Свободы в Барнауле. Мероприятие состоится 1 марта 2025 года с 13 до 15 часов. Копия разрешения имеется в распоряжении amic.ru.

Что ответили в мэрии?

В ответном письме клиентам "Малоэтажной Сибири" чиновники сообщили, что организаторы нарушили предельно максимальный срок подачи в администрацию уведомления (его надо подавать не ранее 15 и не позднее 10 дней до публичного мероприятия). Активисты направили заявление за 18 дней до митинга, то есть раньше положенного срока.

Однако власти приняли во внимание, что мероприятие планируется в специально отведенном месте для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов, для выражения настроений и мнений горожан по актуальным проблемам.

"Учитывая, что на сегодняшний день в администрацию Барнаула не поступали уведомления от иных организаторов о проведении публичных мероприятий в указанные место, дату и время, какие-либо факторы, препятствующие проведению заявленного публичного мероприятия в форме митинга, отсутствуют", – написано в ответе мэрии.

Ответ барнаульской мэрии на запрос о проведении митинга/ Фото: amic.ru

Зачем нужен митинг?

В акции намерены поучаствовать как минимум 30 клиентов, пострадавших от действий руководства компании "Малоэтажная Сибирь". Они требуют остановить процедуру банкротства в отношении директора фирмы, а также заставить банки "признать свою ошибку" и перенести сроки выплаты ипотеки. Подробнее о том, зачем пострадавшим барнаульцам необходим митинг, можно прочитать здесь.

Кстати, на похожий митинг в январе 2025 года уже выходили пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" в Новосибирске. Они также пытались обратить внимание на то, что ведущие банки переводят деньги застройщикам по ипотеке без надлежащей проверки "порядочности и надежности" этих компаний.

Пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири"/ Фото: amic.ru

Что сделала "Малоэтажная Сибирь"?

В сентябре 2024 года клиенты "Малоэтажной Сибири" из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области рассказали, что заплатили миллионы рублей за строительство частных домов, однако компания работы либо не начала, либо не закончила. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

В результате скандала в отношении директора компании Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), сейчас он находится в СИЗО (срок пребывания под арестом продлен до 8 марта 2025 года). В деле предпринимателя фигурирует 21 эпизод, потерпевшими числятся 22 человека, общий ущерб которых превышает 120 млн рублей.

Кроме того, в СИЗО Заикин подал на банкротство. В феврале 2025 года Арбитражный суд признал желание обанкротиться обоснованным и ввел в отношении Заикина процедуру реструктуризации.