В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручали памятки и проводили с ними профилактические беседы

23 ноября 2024, 16:31, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 23 ноября провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Эти мероприятия прошли в Гоньбе и в частном секторе по улице Смирнова.

Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления и газового оборудования, а также вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.

Нарушений правил пожарной безопасности во время рейдов не нашли.