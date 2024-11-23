В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности
Жителям вручали памятки и проводили с ними профилактические беседы
23 ноября 2024, 16:31, ИА Амител
Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 23 ноября провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Эти мероприятия прошли в Гоньбе и в частном секторе по улице Смирнова.
Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления и газового оборудования, а также вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.
Нарушений правил пожарной безопасности во время рейдов не нашли.
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