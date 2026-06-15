В Барнауле пройдет большая летняя вечеринка предпринимателей "Дом выживших"

Участие могут принять все, кому важно быть частью сильного делового сообщества региона

15 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFH7ZKTw

"Дом выживших" в 2025 году / Фото: Анастасия Шипилова

30 июня 2026 года в Барнауле состоится "Дом выживших" — масштабная летняя вечеринка от бизнес-клуба MFS ("ЭмЭфЭс"), которая соберет более 450 предпринимателей, руководителей компаний, инвесторов и представителей делового сообщества Сибири. В числе гостей — участники из Барнаула, Новосибирска, Кемерова и других городов.

"Дом выживших" — это не просто вечеринка, а встреча людей, которые прошли через кризисы, сложные решения, рост бизнеса и продолжают двигаться вперед. Организаторы называют событие местом притяжения для тех, кто умеет брать ответственность за результат и создавать новое даже в условиях неопределенности.

Гостей ждет насыщенная программа на открытой площадке: музыка, общение, развлекательные зоны, летняя атмосфера и неформальный нетворкинг. В отличие от классических деловых мероприятий, здесь предприниматели встречаются без галстуков и презентаций, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить идеи и провести время в кругу единомышленников.

"Дом выживших" в 2025 году / Фото: Анастасия Шипилова

Сильное окружение сегодня становится одним из ключевых факторов развития бизнеса. Именно поэтому мероприятие объединяет собственников компаний, руководителей, экспертов и тех, кто находится в активном поиске новых возможностей для роста.

"Дом выживших" станет одним из самых заметных летних событий предпринимательского сообщества Алтайского края. Организаторы рассчитывают собрать представителей самых разных отраслей — от производства и торговли до IT, маркетинга и сферы услуг. Также в подготовке вечеринки участвуют основатель и креативный продюсер студии креативных решений Никита Тушев и команда ивент-продакшн компании, созданной Иваном Дмухом.

Мероприятие организовано для всех желающих стать частью сильного делового сообщества региона.

Подробности и регистрация на сайте mfs.club.

Возрастное ограничение 18+

ИП Куреленок Алексей Валерьевич

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