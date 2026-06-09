В Барнауле пройдет второй этап Кубка по дрифту с необычной детской гонкой

На треке "Ракета" зрителей ждут соревнования пилотов и заезды на советских педальных машинках

09 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Кубок Барнаульской Ракеты / Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле 14 июня состоится второй этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту. Соревнования пройдут на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". Помимо традиционных заездов профессиональных пилотов, организаторы подготовили необычную программу для зрителей — детскую гонку на педальных машинках времен СССР.

Как сообщили организаторы, на трассу выйдут спортсмены из Алтайского края и других регионов. Они продолжат борьбу за главный трофей сезона. Гостей мероприятия ждут показательные заносы, парные заезды и соревнования на специально подготовленном треке.

Особенностью второго этапа станет ретрозаезд для детей. Юные участники будут соревноваться на педальных автомобилях советского образца.

«На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа, где каждый найдет свой источник адреналина. 14 июня это будет атмосферный заезд на советских педальных машинках», — рассказали организаторы.

Мероприятие начнется в 11:20. Для детей младше 14 лет вход будет бесплатным, однако отдельное место на трибуне для них не предусмотрено. Организаторы также сообщили, что билеты можно приобрести заранее в интернете. Добраться до гоночного трека можно по схеме проезда, опубликованной на онлайн-картах.