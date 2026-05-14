В Барнауле пройдет выставка-ярмарка местных товаропроизводителей "Выбирай своё!"

На ярмарке можно будет весело провести время, а также приобрести товары и продукты местных производителей

14 мая 2026, 13:40, ИА Амител

Ярмарка "Выбирай своё!" 2025 год / Фото: barnaul.org

Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей "Выбирай своё!" пройдет в Барнауле 23 мая в честь Дня российского предпринимательства, который ежегодно отмечают 26 мая .

Местом проведения ярмарки станет улица Мало-Тобольская.





Как сообщили amic.ru в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, производители Алтайского края представят на ярмарке свои уникальные изделия, в числе которых: украшения, декор, товары для красоты и здоровья, бытовая химия.



Также на ярмарке можно будет приобрести продукты местных компаний. Например, разные сорта меда, сыров, халвы. А также молочную продукцию, напитки, растительные и сливочные масла и многое другое.

Кстати, подобные ярмарки в городе организуют каждый год и барнаульцы отмечают, что этот формат очень им полюбился. Ведь на ярмарке можно узнать, какие товары предлагают местные производители. Многие горожане открывают для себя новые компании и новые товары. Продавцы также часто организовывают и дегустации продукции, чтобы познакомить покупателей с новыми вкусами.

Ярмарка — это не только торговля, но и веселье. А потому гостей будут радовать выступления творческих коллективов, лотереи и розыгрыши. Предусмотрены развлечения и для детей. Также посетителей ждет зажигательный диджей-сет, гастрономическая зона и яркие фотозоны.



Когда состоится ярмарка: 23 мая на улице Мало-Тобольской с 12:00 до 20:00. Вход свободный.Мероприятие организует комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле на 2024–2030 годы".