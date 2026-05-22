В Барнауле пытаются установить личность женщины, тело которой нашли в 2006 году

Возраст — от 18 до 50 лет

22 мая 2026, 12:43, ИА Амител

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 13 августа 2006 года в Барнауле, сообщает ведомство.

Приметы: возраст мог быть от 18 до 50 лет, рост от 153 до 160 см.

Особые приметы: на нижней челюсти слева и справа шестые зубы имеют признаки прижизненного удаления, на восьмом зубе слева — цементная пломба. На жевательной поверхности третьего зуба имеется пломба из пластмассы белого цвета.

Одежда: кофта свободного кроя, хлопчатобумажная, черного цвета; на передней части — перекрещивающиеся полосы желтого, красного, синего и розового цветов; на вороте имеется бирка Young Stuff производства США. Юбка полушерстяная, черная, с нашитыми полосками из лакированного кожзаменителя черного цвета шириной 0,5 см, шарф из пряжи коричневого, красно-коричневого, светло-желтого и темно-серого цветов.

Если кому-то известна женщина, которая подходит под указанные приметы, могла носить одежду, изображенную на фото, просьба немедленно обратиться по телефонам: 8(3852) 393-033, 8-960-961-1897, 102 или в ближайший отдел полиции.