В Барнауле пытаются установить личность женщины, тело которой нашли в 2006 году
Возраст — от 18 до 50 лет
22 мая 2026, 12:43, ИА Амител
Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 13 августа 2006 года в Барнауле, сообщает ведомство.
Приметы: возраст мог быть от 18 до 50 лет, рост от 153 до 160 см.
Особые приметы: на нижней челюсти слева и справа шестые зубы имеют признаки прижизненного удаления, на восьмом зубе слева — цементная пломба. На жевательной поверхности третьего зуба имеется пломба из пластмассы белого цвета.
Одежда: кофта свободного кроя, хлопчатобумажная, черного цвета; на передней части — перекрещивающиеся полосы желтого, красного, синего и розового цветов; на вороте имеется бирка Young Stuff производства США. Юбка полушерстяная, черная, с нашитыми полосками из лакированного кожзаменителя черного цвета шириной 0,5 см, шарф из пряжи коричневого, красно-коричневого, светло-желтого и темно-серого цветов.
Если кому-то известна женщина, которая подходит под указанные приметы, могла носить одежду, изображенную на фото, просьба немедленно обратиться по телефонам: 8(3852) 393-033, 8-960-961-1897, 102 или в ближайший отдел полиции.
14:03:56 22-05-2026
ужас. 20 лет прошло! почему не искали раньше? а, если искали, то почему возобновили поиски- непонятно.
в каком же виде нашли тело, если возраст от 18 до 50? скелет без головы или что? в общем, тема не раскрыта.
23:16:41 22-05-2026
Анализ днк и сравнение с базой даст родственников.
12:51:16 23-05-2026
На Манишина вешайте, или с ним договор на конечное число жертв?