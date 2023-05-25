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В Барнауле росгвардейцы при помощи веток спасли женщину, попавшую под грузовик

Пострадавшая решила сойти с велосипеда, но не удержалась и упала на дорогу

25 мая 2023, 13:43, ИА Амител

22.rosguard.gov.ru
22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны оказали первую помощь женщине, упавшей под колёса грузовика, сообщает региональное управление Росгвардии.

Капитан полиции Алексей Новиков и водитель Сергей Кириченко на служебном автомобиле ехали по одной из улиц Барнаула, когда услышали женский крик.

"Они увидели под задними колёсами грузовика женщину. У неё была сильно повреждена левая рука. Воспользовавшись аптечкой из служебного автомобиля, сотрудники сделали из веток шину и наложили фиксирующую повязку", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, женщина ехала по тротуару на велосипеде. На сложном участке пути она решила сойти с велосипеда, но не удержалась и упала на дорогу, попав под колёса грузовика.

Росгвардейцы разговаривали с пострадавшей, чтобы она не потеряла сознание, а после передали медикам.

Барнаул спасение людей

Комментарии 2

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Гость

15:11:35 25-05-2023

Молодцы ребята

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Гость

16:10:25 25-05-2023

Судя по заголовку, они ее из-под грузовика при помощи веток вытащили...

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