В Барнауле с 12 марта начнут выдавать разрешения на добычу гусей и уток

Охотиться можно будет с 27 марта по 6 мая

06 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Утка / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 12 марта начнут принимать заявления на выдачу разрешений для добычи гуменника, белолобого гуся и селезня, сообщили в Минприроды.

Заявления будут принимать по будням в Барнауле по ул. Чкалова, 230, каб. 105.

Добыча за исключением селезней с использованием живых подсадных уток будет разрешена с 27 марта по 5 апреля в Рубцовском районе и с 7 по 16 апреля – на территории Алтайского, Благовещенского, Волчихинского, Ельцовского, Зонального, Каменского, Косихинского, Красногорского, Кулундинского, Курьинского, Мамонтовского, Михайловского, Новичихинского, Ребрихинского, Родинского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Тальменского и Угловского районов.

Охотиться на селезней с использованием живых подсадных уток можно будет с 1 апреля по 6 мая на всей территории края.