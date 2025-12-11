В Барнауле школа № 27 и детсад остались без воды из-за аварии на улице Песчаной
Все работы по устранению повреждения планируется завершить к вечеру
11 декабря 2025, 11:27, ИА Амител
В Барнауле в связи с повреждением водопровода на улице Песчаной, 87а, временно приостановили работу двух образовательных учреждений – гимназии № 27 и детского сада № 199, сообщает мэрия.
«Сейчас в детском саду занятия отменены, все родители проинформированы администрацией учреждения. Для учащихся первой смены гимназии занятия не проводятся. Занятия второй смены в гимназии планируется организовать в штатном режиме», – отметил зампред комитета по образованию Василий Губанов.
Как сообщил гендиректор ООО "Барнаульский водоканал", из-за особенностей рельефа были сложности с поиском места порыва водопровода диаметром 200 мм, аварийный участок уже найден. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
В связи с проведением ремонта перекрыта проезжая часть по переулку Геблера – от улицы Песчаной до дома № 87а по улице Песчаной.
«В настоящее время водоснабжение социальных объектов организовано по временной схеме. Планируем сегодня к вечеру завершить все работы», – указал Полюго.
Ранее в Барнауле произошло два повреждения теплосети на улице Новоугольной в районе дома № 16а, под ограничение теплоснабжения попали четыре дома. Работы по устранению повреждений в общем продлились сутки.
11:43:20 11-12-2025
Зима будет тяжелой
12:01:07 11-12-2025
Всего то -20. А в -30, пол города без воды останется?
За то всё лето, осень - опресовки, гидравлические испытания, рост тарифов ЖКХ.
Господа начальники, а может не там прессовать то надо? И не того? Может не в тарифах дело то?
13:13:28 11-12-2025
Кончаются коммунистические заделы.
14:42:59 11-12-2025
щас тут чиновники напишут "не нравится - переводитесь в другой садик". ждем. Любая справедливая критика - в штыки сейчас