В Барнауле станет регулируемым маршрут № 65, связывающий новые районы с центром города

Власти города отметили, что последовательный перевод с нерегулируемых маршрутов на регулируемые – одна из приоритетных задач

26 ноября 2025, 12:22, ИА Амител

Маршрутка в городе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле с 1 декабря автобусный маршрут № 65 будет работать по регулируемому тарифу с льготами для некоторых категорий граждан, в том числе для школьников, студентов и детей из многодетных семей.

Напомним, соответствующее решение было принято в сентябре на заседании комиссии по организации пассажирских перевозок.

«Одна из наших приоритетных задач – последовательный перевод с нерегулируемых маршрутов на регулируемые. Работа в данном направлении будет продолжена», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Расписание автобусов маршрута № 65:

в будние дни на линии работает десять автобусов, в часы пик они ходят каждые 14 минут, в остальное время – каждые 28 минут;

по выходным и праздникам – восемь автобусов с интервалами 16 минут в пиковое время и 32 минуты – в остальное время.

Напомним, 20 ноября глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пообещал решить проблемы в работе городских автобусов. В частности, жители новых районов пожаловались главе региона на нерегулируемый маршрут № 47.

Ранее в Барнауле стал регулируемым автобусный маршрут № 18. Такое решение также приняли на заседании комиссии по организации пассажирских перевозок.

Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.