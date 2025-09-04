НОВОСТИТранспорт

В Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 18

К примеру, в будние дни вместо 12 автобусов работали всего три

04 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Маршрутка / Фото: amic.ru
Маршрутка / Фото: amic.ru

В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.

«ООО "Олир-Авто" в конце июля 2025 года по итогам закупки получило контракт на обслуживание маршрута № 18. Однако перевозчик не исполнил принятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, компания должна была обеспечить на маршруте работу 12 автобусов малого класса в будние дни, и восьми – в выходные.

«Фактически с 29 июля по 1 августа на маршруте в будние дни работали три автобуса, а в выходные – 2 и 3 августа – перевозки не осуществлялись», – уточнили в ведомстве.

Заказчик (комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула) принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Компания лишилась возможности в течение двух лет участвовать в госзакупках.

Напомним, ранее "отлучили" от маршрута № 18 другого перевозчика. Причем по тем же причинам: автобусов на линию выходило мало и курсировали они недостаточно регулярно. Кстати, сам маршрут стал регулируемым в марте 2025 года, что не позволило перевозчику самостоятельно устанавливать стоимость проезда. 

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:40:49 04-09-2025

дорегулировали..

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:04 04-09-2025

А когда тендеры разыгравали, в администрации куда смотрели? В кошелек?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:07 04-09-2025

Можно подумать другие маршруты "автобусные". А если еще учесть вместимость этих нано-маршруток и реальную потребность, то окажется что ОТ в городе вообще практически не существует.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лидия

15:43:02 04-09-2025

Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ......Почему то это стала наша проблема я считаю государство должно как то поддерживать перевозчиков......

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:32:28 04-09-2025

Лидия (15:43:02 04-09-2025) Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ........ Да ладно поток- на врз как .это с города единственный транспорт в колледж

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:53 04-09-2025

Лидия (15:43:02 04-09-2025) Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ........ Поддерживать?! Гнать их надо известными тряпками вместе с мэрией. Первых за злостное неисполнение госконтрактов (куда они сами лезли всеми правдами и неправдами), вторых за лютую профнепригодность (ибо это надо еще суметь за годы лишь повышать стоимость и не сделать ОТ хотя бы приемлемым).

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:34 04-09-2025

а теперь ножками, ножками...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Максим

19:19:16 04-09-2025

Ну сколько можно ... и Олир-Авто и Командирскле, это одно и тоже предприятие под разными названиями.. автобусы те же, водители те же. Просто переклеели в один день внутри салонов информацию с командирское на Олир-Авто. Сейчас, тоже автобусы от Олир-Авто едут под Командирским на линии 18 маршрута.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:30:29 04-09-2025

Ездили по маршруту 18 автобусы под флагом Командирское, с декабря 2024 стали ездить по 3 а то и по 1 автобусу на весь маршрут. И вдруг, весной , еще по снегу , поехали теже автобусы, с теми же водителями, с теми же манерами, под флагом ОЛИР-АВТО. вот те же автобусы, теже водители. и все также то по 3 автобуса а в основном по 1 автобусу на маршрут. И вот, с 25 августа, на маршруте 18 , поехали совсем другие автобусы, ИП Фрей, автобусов на линии много, но!! ИП Фрей не один на маршруте! угадайте , чьи автобусы обслуживают маршрут 18 вместе с ИП Фрей? - барабанная дробь..... Командирское!!! теже автобусы, водители уже новые..

  7 Нравится
Ответить
