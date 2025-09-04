В Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 18
К примеру, в будние дни вместо 12 автобусов работали всего три
04 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.
«ООО "Олир-Авто" в конце июля 2025 года по итогам закупки получило контракт на обслуживание маршрута № 18. Однако перевозчик не исполнил принятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.
Как отметили в ФАС, компания должна была обеспечить на маршруте работу 12 автобусов малого класса в будние дни, и восьми – в выходные.
«Фактически с 29 июля по 1 августа на маршруте в будние дни работали три автобуса, а в выходные – 2 и 3 августа – перевозки не осуществлялись», – уточнили в ведомстве.
Заказчик (комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула) принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Компания лишилась возможности в течение двух лет участвовать в госзакупках.
Напомним, ранее "отлучили" от маршрута № 18 другого перевозчика. Причем по тем же причинам: автобусов на линию выходило мало и курсировали они недостаточно регулярно. Кстати, сам маршрут стал регулируемым в марте 2025 года, что не позволило перевозчику самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
12:40:49 04-09-2025
дорегулировали..
12:49:04 04-09-2025
А когда тендеры разыгравали, в администрации куда смотрели? В кошелек?
14:11:07 04-09-2025
Можно подумать другие маршруты "автобусные". А если еще учесть вместимость этих нано-маршруток и реальную потребность, то окажется что ОТ в городе вообще практически не существует.
15:43:02 04-09-2025
Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ......Почему то это стала наша проблема я считаю государство должно как то поддерживать перевозчиков......
16:32:28 04-09-2025
Лидия (15:43:02 04-09-2025) Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ........ Да ладно поток- на врз как .это с города единственный транспорт в колледж
19:01:53 04-09-2025
Лидия (15:43:02 04-09-2025) Все...... Потоку ездить не на чем 29 убрали, 18 убрали ........ Поддерживать?! Гнать их надо известными тряпками вместе с мэрией. Первых за злостное неисполнение госконтрактов (куда они сами лезли всеми правдами и неправдами), вторых за лютую профнепригодность (ибо это надо еще суметь за годы лишь повышать стоимость и не сделать ОТ хотя бы приемлемым).
16:17:34 04-09-2025
а теперь ножками, ножками...
19:19:16 04-09-2025
Ну сколько можно ... и Олир-Авто и Командирскле, это одно и тоже предприятие под разными названиями.. автобусы те же, водители те же. Просто переклеели в один день внутри салонов информацию с командирское на Олир-Авто. Сейчас, тоже автобусы от Олир-Авто едут под Командирским на линии 18 маршрута.
19:30:29 04-09-2025
Ездили по маршруту 18 автобусы под флагом Командирское, с декабря 2024 стали ездить по 3 а то и по 1 автобусу на весь маршрут. И вдруг, весной , еще по снегу , поехали теже автобусы, с теми же водителями, с теми же манерами, под флагом ОЛИР-АВТО. вот те же автобусы, теже водители. и все также то по 3 автобуса а в основном по 1 автобусу на маршрут. И вот, с 25 августа, на маршруте 18 , поехали совсем другие автобусы, ИП Фрей, автобусов на линии много, но!! ИП Фрей не один на маршруте! угадайте , чьи автобусы обслуживают маршрут 18 вместе с ИП Фрей? - барабанная дробь..... Командирское!!! теже автобусы, водители уже новые..