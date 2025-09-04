В Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 18

К примеру, в будние дни вместо 12 автобусов работали всего три

04 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.

«ООО "Олир-Авто" в конце июля 2025 года по итогам закупки получило контракт на обслуживание маршрута № 18. Однако перевозчик не исполнил принятые на себя обязательства», – говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, компания должна была обеспечить на маршруте работу 12 автобусов малого класса в будние дни, и восьми – в выходные.

«Фактически с 29 июля по 1 августа на маршруте в будние дни работали три автобуса, а в выходные – 2 и 3 августа – перевозки не осуществлялись», – уточнили в ведомстве.

Заказчик (комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула) принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Компания лишилась возможности в течение двух лет участвовать в госзакупках.

Напомним, ранее "отлучили" от маршрута № 18 другого перевозчика. Причем по тем же причинам: автобусов на линию выходило мало и курсировали они недостаточно регулярно. Кстати, сам маршрут стал регулируемым в марте 2025 года, что не позволило перевозчику самостоятельно устанавливать стоимость проезда.