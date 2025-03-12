Барнаульская учительница безвозвратно перевела на "безопасный счет" более миллиона рублей
Мошенники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка
12 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Учительница химии из Барнаула перевела телефонным мошенникам более одного миллиона рублей. Как сообщает Народный фронт, женщине постоянно звонили, писали и запрещали рассказывать родным о поступающих звонках.
"Мошенники представились сотрудниками ФСБ, Центробанка и сообщили женщине, что с ее счетов были переводы на Украину и теперь ее ждет уголовная ответственность", – говорится в публикации.
Тогда злоумышленники предложили учительнице взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", пообещав, что все средства вернутся. В результате женщина потеряла более одного миллиона рублей. С учетом процентов ей предстоит выплатить полтора миллиона.
Мошенническая схема с переводом денег на "безопасный счет" широко распространена, в том числе в Алтайском крае. Например, в январе мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей. Позже, в феврале, 60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником.
Недавно две барнаульские студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, другой студент, 19-летний барнаулец, отдал лжесотруднику МФЦ более 540 тысяч рублей, и все – на "безопасный счет".
19:02:14 12-03-2025
Ай, яй, бедные учителя, опять их "обхаивают"...
20:32:40 12-03-2025
Гость (19:02:14 12-03-2025) Ай, яй, бедные учителя, опять их "обхаивают"......
Ой, как тебя колбасииит!
19:04:00 12-03-2025
Администрация школы должна сделать организационные выводы. Чему это чудо научит?
19:13:21 12-03-2025
Зачем таким зарплату повышать? Все равно все мошенникам отдаст.
21:15:36 12-03-2025
Гость (19:13:21 12-03-2025) Зачем таким зарплату повышать? Все равно все мошенникам отда...
А все причем тут?
19:23:37 12-03-2025
В информационном вакууме живёт видимо.
Можно рассматривать это как платное образование, она ведь поумнела
20:03:08 12-03-2025
а "самозапрет" на кредиты в этом случае спасёт ?
23:26:01 12-03-2025
похоже на социальную рекламу самозапретов.
никогда не поверю, что эта гражданка может учить детей точной науке. во- первых, для этого нужно высшее образование, а оно развивает мозг.
второе: о таком, если оно таки произошло, стыдно рассказывать в наше время, когда на каждом углу предупреждают не хуже Минздрава. третье: эта музычка... кто догадался ее наложить, превращая криминальную драму в фарс?
09:24:43 13-03-2025
предложили учительнице взять кредит --- ну банк же замешан в этом, ведь могли не дать. Надо сделать, чтобы банк пролетел в этом случае и это будет хороший прецедент. А лучше порешать вопрос об ответвенности банка за участие в финансировании ВСУ. Он же поучаствовал, признаки состава преступления есть. Может и само преступление есть
14:22:27 13-03-2025
И в итоге куда она деньги перевела ?