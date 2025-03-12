Барнаульская учительница безвозвратно перевела на "безопасный счет" более миллиона рублей

Мошенники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка

12 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Учительница химии из Барнаула перевела телефонным мошенникам более одного миллиона рублей. Как сообщает Народный фронт, женщине постоянно звонили, писали и запрещали рассказывать родным о поступающих звонках.

"Мошенники представились сотрудниками ФСБ, Центробанка и сообщили женщине, что с ее счетов были переводы на Украину и теперь ее ждет уголовная ответственность", – говорится в публикации.

Тогда злоумышленники предложили учительнице взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет", пообещав, что все средства вернутся. В результате женщина потеряла более одного миллиона рублей. С учетом процентов ей предстоит выплатить полтора миллиона.

Мошенническая схема с переводом денег на "безопасный счет" широко распространена, в том числе в Алтайском крае. Например, в январе мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей. Позже, в феврале, 60-летний житель села Порожнее лишился более 400 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился следователем-подполковником.

Недавно две барнаульские студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, другой студент, 19-летний барнаулец, отдал лжесотруднику МФЦ более 540 тысяч рублей, и все – на "безопасный счет".