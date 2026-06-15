В Барнауле в День России прошел турнир по пейнтболу для студентов и школьников

Участники проверили командный дух, тактику и выносливость

15 июня 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGGTKK7

Турнир по пейнтболу / Фото: Антон Мамонтов

В День России на поляне парка Целинников состоялся турнир по пейнтболу. На площадку вышли воспитанники военно-медицинского класса "Легион 22", студенты Алтайского государственного медицинского университета, бойцы АНО ЦВСП И ПВН "Шторм", ученики школы № 110 и представители Барнаульского кадетского корпуса.

Перед игрой ребята пообщались с ветераном боевых действий, членом правления Ассоциации СВО в Алтайском крае и наставником военно-медицинского класса Александром Юдаковым. Он рассказал участникам о цене защиты Родины, взаимовыручке и ответственности перед командой.

Жаркая погода не помешала ребятам продемонстрировать характер, выдержку и командный дух. Участники действовали слаженно, продумывали тактику, помогали друг другу и быстро принимали решения.

По итогам напряженных матчей первое место заняла команда Барнаульского кадетского корпуса. Второе место получила команда АНО ЦВСП И ПВН "Шторм". Третьими стали воспитанники военно-медицинского класса "Легион 22".

Турнир по пейнтболу / Фото: Антон Мамонтов

Организаторы отметили, что такие соревнования помогают воспитывать характер, ответственность, уважение к сопернику и любовь к Отечеству. Ребята доказали, что умеют работать в команде, сохранять выдержку и поддерживать друг друга.

Турнир организовала и провела АНОО ДПО "Легион 22" в рамках президентского гранта. Поддержку оказали клуб активных игр "Штрафбат" и Ассоциация ветеранов СВО в Алтайском крае.

Следить за событиями из жизни военно-медицинского класса можно в официальных каналах АНОО ДПО "Легион 22" в "Макс" и во "ВКонтакте".

АНОО ДПО "Легион 22" (2221259767)

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