В Барнауле в День России прошел турнир по пейнтболу для студентов и школьников
Участники проверили командный дух, тактику и выносливость
15 июня 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGGTKK7
В День России на поляне парка Целинников состоялся турнир по пейнтболу. На площадку вышли воспитанники военно-медицинского класса "Легион 22", студенты Алтайского государственного медицинского университета, бойцы АНО ЦВСП И ПВН "Шторм", ученики школы № 110 и представители Барнаульского кадетского корпуса.
Перед игрой ребята пообщались с ветераном боевых действий, членом правления Ассоциации СВО в Алтайском крае и наставником военно-медицинского класса Александром Юдаковым. Он рассказал участникам о цене защиты Родины, взаимовыручке и ответственности перед командой.
Жаркая погода не помешала ребятам продемонстрировать характер, выдержку и командный дух. Участники действовали слаженно, продумывали тактику, помогали друг другу и быстро принимали решения.
По итогам напряженных матчей первое место заняла команда Барнаульского кадетского корпуса. Второе место получила команда АНО ЦВСП И ПВН "Шторм". Третьими стали воспитанники военно-медицинского класса "Легион 22".
Организаторы отметили, что такие соревнования помогают воспитывать характер, ответственность, уважение к сопернику и любовь к Отечеству. Ребята доказали, что умеют работать в команде, сохранять выдержку и поддерживать друг друга.
Турнир организовала и провела АНОО ДПО "Легион 22" в рамках президентского гранта. Поддержку оказали клуб активных игр "Штрафбат" и Ассоциация ветеранов СВО в Алтайском крае.
Следить за событиями из жизни военно-медицинского класса можно в официальных каналах АНОО ДПО "Легион 22" в "Макс" и во "ВКонтакте".
АНОО ДПО "Легион 22" (2221259767)Реклама
17:24:13 15-06-2026
Зачем детей заставлять стрелять друг в друга?
21:19:05 15-06-2026
Супер класс!!!
01:31:05 16-06-2026
крайне неудасное сочетание праздника и активности. И крайне неумное. кто там по связям с общественностью такое сочиняет? увольте его с треском, он саботирует и вредит больше такими "акциями". кошмар