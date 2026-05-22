Кардиолог и участник СВО Евгений Веснин встретился с учениками военно-медицинского класса

Врач рассказал о службе, работе в стрессовых условиях и качествах, которые нужны будущим медикам

22 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJypRKP

Ученики военно-медицинского класса "Легион 22" на встрече с Евгением Весниным / Фото: Антон Мамонтов

Ученики военно-медицинского класса "Легион 22" 21 мая посетили встречу с опытным врачом-кардиологом, участником специальной военной операции Евгением Весниным. Доктор поделился опытом, рассказал о службе в зоне СВО и о том, как этот период повлиял на его жизнь и профессиональную деятельность.

Эмпатия и твердость духа

Главной темой встречи стала связь между военным опытом и медицинской практикой. Евгений Веснин отметил, что работа в условиях боевых действий научила его быстро принимать решения, действовать в команде и сохранять собранность даже в сложной обстановке. Эти навыки он теперь применяет в кардиологии, где врачу также важно не терять время и брать на себя ответственность за пациента.

Отдельно участники встречи поговорили о работе медицинской бригады в зоне боевых действий. По словам Евгения Веснина, такие условия требуют не только профессиональных знаний, но и эмоциональной устойчивости, решимости, эмпатии, высокой ответственности за жизнь людей и способности быстро адаптироваться к обстоятельствам. Именно эти качества помогают врачу работать при высокой нагрузке и принимать верные решения в стрессовых ситуациях.

Личный опыт службы стал для Евгения Веснина не только профессиональным испытанием, но и важной основой для дальнейшего развития. Сейчас он совмещает работу врача с участием в образовательной программе "Алтай — земля героев". Этот проект помогает ему развивать управленческие навыки, а в будущем он хотел бы связать свою профессиональную деятельность с воспитанием подрастающего поколения.

Ученики военно-медицинского класса "Легион 22" на встрече с Евгением Весниным / Фото: Антон Мамонтов

Важное напутствие

Для учеников военно-медицинского класса встреча стала возможностью услышать о профессии врача не из учебника, а от человека, который работал в условиях боевых действий. Евгений Веснин призвал будущих военных медиков быть готовыми к вызовам, не бояться ошибок и воспринимать их как опыт, как шаг к профессиональному росту.

На встрече также обсудили будущее ветеранов СВО в Алтайском крае. Евгений Веснин считает, что их опыт, дисциплина и навыки могут быть полезны в гражданской жизни, в том числе в общественной сфере и работе с молодежью.

Встреча стала важным шагом в патриотическом воспитании обучающихся военно-медицинского класса и формировании у них уважения к тем, кто служит Родине.

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