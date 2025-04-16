В Барнауле на одном из перекрестков временно отключат светофор
Устройство не будет работать в течение семи часов
16 апреля 2025, 07:46, ИА Амител
Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com
16 апреля в Барнауле временно ограничат работу светофора на перекрестке ул. Кутузова – Ленточный Бор. Об этом сообщили в мэрии.
Такие меры связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.
Устройство будет отключено с 09:00 до 16:00.
На указанном участке улично-дорожной сети водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать правила дорожного движения.
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