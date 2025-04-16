В Барнауле на одном из перекрестков временно отключат светофор

Устройство не будет работать в течение семи часов

16 апреля 2025, 07:46, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

16 апреля в Барнауле временно ограничат работу светофора на перекрестке ул. Кутузова – Ленточный Бор. Об этом сообщили в мэрии.

Такие меры связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Устройство будет отключено с 09:00 до 16:00.

На указанном участке улично-дорожной сети водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать правила дорожного движения.